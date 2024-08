Homem é suspeito de matar ex-companheira e atropelar mãe e filha da vítima

Brasília

Um homem é suspeito de ter matado a ex-companheira atropelada na noite de terça-feira (20) no Gama (DF). De acordo com a polícia, ele avançou com o carro também sobre a mãe e a filha de cinco anos da vítima.

O suspeito foi identificado como Wallison Felipe de Oliveira, 29. Já a vítima é Juliana Barboza Soares, 34. Ela morreu no dia do aniversário. A mãe e a filha estão internadas.

O homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal e encaminhado para a 14ª Delegacia de Polícia do Gama, que investiga o crime como feminicídio e homicídio doloso. A reportagem tenta contato com a defesa de oliveira.

Segundo o relato de uma testemunha à PM, o motorista avançou duas vezes com o carro contras as vítimas. Ele afirma ainda que elas estavam e um ponto de ônibus.

Wallison Felipe de Oliveira, 29, foi preso por matar ex-companheira atropelada e ferir mãe e filha da vítima, no Gama (DF) - Divulgação/Polícia Civil do DF

As vítimas foram internadas no Hospital de Santa Maria com ferimentos e em estado de choque. A mãe foi encaminhada ao Hospital Regional do Gama (HRG), enquanto a criança foi levada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), ambas com muitos ferimentos, embora estáveis.

Dentro do carro usado no crime, um Toyota Corolla preto, foi localizada uma receita médica com o nome do suspeito, auxiliando na sua identificação. Testemunhas afirmaram que o indivíduo fugiu a pé em direção a uma área de mata próxima à Vila Roriz.

O veículo foi encontrado abandonado em frente a um colégio. Câmeras de segurança nas proximidades podem ter registrado o caso.

Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal foram acionadas pelo Centro de Operações da PM, onde encontraram as duas mulheres caídas no chão e a criança chorando, cercadas por pessoas que tentavam prestar auxílio.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Polícia do Gama foram acionados para o local do crime. Foram realizadas ações iniciais para coletar informações e preservar o local até a chegada da perícia e do pelotão da PM.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Um bombeiro que estava de folga foi um dos primeiros a prestar assistência às vítimas, confirmando a morte de Juliana e atendendo às outras duas feridas.