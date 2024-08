Com Stevie Wonder, John Legend, Kenan e Mindy Kaling, democratas escalam celebridades para convenção

Chicago

Democratas escalaram uma seleção de celebridades para o penúltimo dia da convenção. O elenco da noite contou com os músicos Stevie Wonder e John Legend, o comediante Kenan Thompson e a atriz e produtora Mindy Kaling.

"Vocês talvez me conheçam de The Office, The Mindy Project, ou como a pessoa que corajosamente tirou Kamala Harris do armário como indiana em um vídeo de culinária", disse Mindy, em referência a um vídeo usado por Donald Trump para argumentar que a democrata se identifica como indiana, não como negra.

A atriz Mindy Kaling discursa durante o terceiro dia da convenção do Partido Democrata em Chicago, no estado do Illinois - Brendan McDermid - 21.ago.24/Reuters

Falando pouco antes, o comediante Kenan Thompson, integrante do Saturday Night Live e que atuou no infanto-juvenil Kenan e Kel, entrou no palco carregando uma versão cênica do Projeto 2025, a plataforma conservadora impopular liderada pela Fundação Heritage da qual Donald Trump tenta se afastar.

Enquanto diferentes americanos comuns apareciam no telão, transmitidos de suas casas, Kenan comentava como cada um seria afetado pela plataforma.

"Tenho más notícias para você. Na página 584, o Projeto 2025 propõe a eliminação de proteções para americanos LGBTQIA+", disse, por exemplo, a uma mulher casada com sua companheira há oito anos.

"Na página 465, Projeto 2025 propõe que as pessoas paguem mais por remédios como você", disse a outra mulher com diabetes, que depende de insulina. "Por quê?", questionou ela. "Para ajudar a grande indústria farmacêutica para eles terem mais dinheiro para doar para republicanos", respondeu ele, provocando risos na plateia.

"Tudo o que falamos é muito real. Está nesse livro. Você pode ler online. Você pode impedir que isso aconteça elegendo Kamala Harris como a próxima presidente", afirmou Kenan.

O line-up estrelado sucede uma balada na véspera, quando um DJ comandou o normalmente monótono processo de votação de cada delegação estadual no candidato do partido à Presidência e Vice-Presidência. Fizeram aparições no bloco o rapper Lil Jon, o diretor Spike Lee e a atriz Eva Longoria.

Rapidamente, uma montagem com os vídeos da festa e a versão tradicional da votação que ocorreu na convenção republicana no mês passado foram compartilhados pela campanha de Kamala.

Rumores de aparições surpresa de outras celebridades correm os corredores do United Center, que sedia a convenção. Os nomes mais quentes são o de Beyoncé, cantora da música-tema de Kamala, "Freedom", e de Taylor Swift, que encerrou na terça seu tour pela Europa.