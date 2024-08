Polícia Federal inicia apuração sobre acidente aéreo e desloca agentes a Vinhedo (SP)

Brasília

A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar o acidente aéreo envolvendo aeronave da companhia Voepass na tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Segundo nota divulgada pela corporação, agentes já estão no local do acidente e a instituição compõe gabinete de crise montado no Aeroporto de Guarulhos (SP).

"Serão enviados ao local especialistas em acidentes aeronáuticos, identificação de vítimas de desastres, entre outros, para auxiliar nas apurações", diz o texto.

Avião que viajava de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP) cai em Vinhedo - Reprodução

O avião da Voepass, antiga Passaredo, viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo). Segundo a empresa, o voo 2283 tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos registrando o momento do acidente, com o avião já em queda vertical. Enquanto filmavam a queda, as pessoas lamentavam o acidente, que, segundo a Defesa Civil do Estado, atingiu uma área residencial.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, também informou que encaminhou agentes ao local.

"Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência."

A administração do aeroporto de Cascavel informou que "uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas."

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) divulgou um comunicado em que lamenta o acidente e se solidariza com familiares e amigos de vítimas.



"A Anac está monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes."