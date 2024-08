Lula decreta luto de três dias pelas vítimas do acidente de avião em Vinhedo (SP)

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto oficial de três dias pelas 61 vítimas da queda de um avião em Vinhedo, no interior de São Paulo no início da tarde desta sexta (9).

O decreto será publicado em edição extra do Diário Oficial da União, informou o governo. "Em memória das 61 vítimas do trágico acidente em Vinhedo, decretamos luto oficial de 3 dias no país", escreveu o presidente Lula, em postagem nas redes sociais no início da noite.

O desastre é o mais letal do país desde 2007, quando um acidente com o voo 3504 da TAM nos arredores do aeroporto de Congonhas deixou 199 mortos, e um dos dez piores já registrados no Brasil.

Avião de médio porte caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta; 61 morreram - Reprodução

A aeronave turbohélice ATR 72, da companhia aérea Voepass, partiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto internacional de Guarulhos (SP), mas caiu por volta das 13h30, pouco antes de chegar ao destino final. A Voepass, antiga Passaredo, confirmou que 57 passageiros e 4 tripulantes viajavam na aeronave que fazia o voo 2283. Ainda não se sabe a causa do acidente.

O presidente ficou sabendo da tragédia durante o lançamento da primeira embarcação do Programa Fragatas Classe Tamandaré, em Itajaí (SC). Na ocasião, Lula pediu que os participantes fizessem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente aéreo.

"Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo", disse o presidente. "Então eu quero pedir um minuto de silêncio para as vítimas".

Mais cedo, por meio das redes sociais, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), também se manifestou por meio de perfis nas redes sociais. "Transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor", disse.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está em Vinhedo (SP). Ele telefonou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para prestar solidariedade a familiares e amigos e acompanhar os trabalhos de equipes da Polícia Civil e Polícia Federal no resgate e avaliação das causas do acidente.

A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar o caso. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), também informou que encaminhou agentes ao local.

Segundo o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), da FAB, o avião deixou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo às 13h21. O piloto não teria declarado emergência ou reportado estar sob condições meteorológicas adversas. O órgão informou que o vôo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20 e, às 13h22 um minuto após deixar de responder, houve a perda de contato com o radar.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou que as informações colhidas até o momento dão conta de que as situações tanto do avião que caiu em Vinhedo da companhia Voepass quanto dos tripulantes estavam regulares.

"A aeronave estava regular, em todas as condições de aeronavegabilidade. Temos a rastreabilidade desde que a aeronave foi construída e isso será levantado e a informação será prestada à investigação feita pelo Cenipa", disse o diretor da Anac Luiz Ricardo afirmou.

O avião era um ATR-72, fabricado em 2010 e tinha certificados de matrícula e de aeronavegabilidade válidos. O voo contava com quatro tripulantes a bordo no momento do acidente e todos estavam devidamente licenciados e com as habilitações válidas.