Ministério Público derruba 31 perfis suspeitos de aplicar golpes após queda de avião

São Paulo

O Ministério Público de São Paulo afirma ter derrubado, desde a última sexta-feira (9), ao menos 31 perfis nas redes sociais que estavam divulgando fotos das vítimas do acidente com o avião da Voepass, que deixou 62 mortos.

Em nota, a Promotoria diz que o CyberGaeco, em parceria com o Cyber Lab do Ministério de Justiça, miram contas falsas que alegam levantar recursos em favor das famílias das vítimas do desastre aéreo em Vinhedo (SP).

Avião modelo ATR 72-500, da Voepass, saiu de Cascavel e seguia para Guarulhos, mas caiu em condomínio residencial em Vinhedo, na última sexta (9) - Bruno Santos - 10.ago.24/Folhapress

Em nota, o MP-SP diz que se mobiliza para dar apoio psicológico, social e jurídico às famílias das vítimas.

A Promotoria tem dois canais diretos para contato dos familiares, por meio do e-mail apoiovinhedo@mpsp.mp.br e do WhatsApp (11) 96591-1372.

O acidente

O voo 2283 da Voepass caiu na sexta durante viagem de Cascavel (PR) a Guarulhos (Grande São Paulo), na área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela. Imagens feitas por moradores mostram o avião em queda livre e, na sequência, uma explosão seguida por muita fumaça.

A queda matou os 58 passageiros e os quatro tripulantes que estavam a bordo. A aeronave, que decolou às 11h50 e tinha previsão de chegada às 13h40, perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto a partir das 13h21, segundo o site Flight Aware, que monitora voos em tempo real ao redor do mundo.

Segundo a Força Aérea Brasileira, o avião deixou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo às 13h21. O piloto não teria declarado emergência ou reportado estar sob condições meteorológicas adversas.

Nas primeiras horas após o acidente, especialistas em aviação ouvidos pela Folha levantaram duas hipóteses principais para o caso com base nos primeiros detalhes, ressaltando ser cedo para determinar as causas. A caixa-preta do avião foi recuperada.