Cargueiro da FAB deverá levar caixões com corpos de vítimas de acidente aéreo para Cascavel (PR)

São Paulo

A FAB (Força Aérea Brasileira) disponibilizou uma aeronave KC-390 Millennium para o transporte a Cascavel (PR) das urnas funerárias com as vítimas da queda de um avião da Voepass na última sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), que matou todas as 62 pessoas a bordo.

Ao todo, 24 das 62 vítimas são de Cascavel, cidade paranaense com cerca de 348 mil habitantes.

Segundo a FAB, o cargueiro está na Base Aérea de São Paulo, junto ao aeroporto de Guarulhos (Grande SP), aguardando as liberações dos corpos. A operação será feita pelo Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) - Esquadrão Gordo.

Aeronave KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira, na Base Aérea de São Paulo, no aeroporto de Guarulhos - Divulgação/FAB

O enorme avião fabricado pela Embraer tem quase 34 metros de envergadura —da ponta de uma asa à outra. A aeronave de transporte militar C-390 Millennium e sua configuração de reabastecimento aéreo, o KC-390, nasceu de um pedido da FAB em 2008 para substituir os velhos C-130 Hércules americanos de sua frota e obteve investimento do governo em seu desenvolvimento.

Mais cedo, a Aeronáutica afirmou em nota que os investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) concluíram na manhã desta segunda (12) a ação inicial envolvendo a aeronave de matrícula PS-VPB. Nessa fase é feita a análise no local do acidente.

"Desse modo, a investigação do acidente aeronáutico segue sendo realizada, com o levantamento de outras informações necessárias, a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes", afirmou a FAB.

O Cenipa reforçou que a previsão é divulgar em 30 dias o relatório preliminar do acidente. Os motores do avião ATR 72-500 foram levados para análise, no domingo (11), em um caminhão da Força até o IV Seripa Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, junto ao aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista.

No sábado (10), a FAB afirmou que os dois gravadores de voo —conhecido popularmente como caixa-preta— foram transferidos para o Labdata (Laboratório de Análise e Leitura de Dados de Voo) do Cenipa e a análise teve início.

"Os trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação de dados foram iniciados pelos investigadores e devem prosseguir, de maneira ininterrupta, pelas próximas horas", afirmou o órgão.

Segundo o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, chefe do Cenipa, primeiro será analisada a caixa-preta de voz, cujo conteúdo já foi extraído, e em seguida a de dados do avião.

Em pronunciamento no sábado em Vinhedo, ele repetiu várias vezes que em nenhum momento os pilotos fizeram declaração de emergência aos controles de tráfego aéreo.

A extração e degravação dos dados poderá dar detalhes sobre o funcionamento do equipamento e fatores humanos que podem ter provocado a queda. Dois inquéritos policiais foram abertos —um será conduzido pela Polícia Civil de Vinhedo, e outro pela Polícia Federal.

Nos últimos dois dias, peritos da PF buscaram reunir no local do acidente elementos que ajudem a verificar a dinâmica da queda do avião, segundo Rodrigo Sanfurgo, superintendente da corporação em São Paulo.

Uma empresa contratada pela Voepass deve chegar na tarde desta segunda ao local para remover o restante dos destroços do ATR 72-500, que caiu na área de uma casa no condomínio Residencial Campo Florido, no bairro da Capela, em Vinhedo.

A empresa será responsável também por recuperar eventuais pertences das 62 vítimas e encaminhar os objetos aos familiares. A informação foi dada pelo chefe da Defesa Civil de Vinhedo, Maurício Barone.

O acidente aéreo de Vinhedo é considerado de alta complexidade. As hipóteses para o acidente ainda não levam a nenhuma conclusão.

Embora especialistas tenham afirmado que poderia ter ocorrido um congelamento das asas, essa informação foi descartada pela Voepass, antiga Passaredo, que diz que o avião é um modelo seguro, que não tem esse tipo de falha.

A aeronave tinha os certificados e as vistorias em dia. O último laudo é de junho deste ano.

O avião estava com 62 pessoas a bordo e caiu em uma área residencial de Vinhedo, sem deixar sobreviventes. A aeronave saiu de Cascavel (PR), às 11h50, com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). A chegada estava prevista para 13h40; cerca de 20 minutos antes, houve a queda.