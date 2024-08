Mulher morre após ser esfaqueada na praia da Barra da Tijuca (RJ)

Rio de Janeiro

Uma mulher morreu após ser esfaqueada nas areias da praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no início da noite desta quinta (8). Nádia Aparecida Aleves Laje, 50, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com os bombeiros.

Há a suspeita de que a vítima tenha sido estuprada antes de ser ferida e exames irão comprovar se houve a violência sexual. Segundo informações passadas por familiares à polícia, o seu ex-companheiro seria suspeito.

Mulher é socorrida após ser esfaqueada na praia da Barra da Tijuca - Reprodução/TV Globo

Segundo parentes, Nádia havia se separado havia três meses e seu ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento. Juntos eles tiveram três filhos.

Em nota, a PM afirmou que "policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), foram acionados para ocorrência de homicídio na avenida do Pepê, na Barra da Tijuca. De acordo com o comando da unidade, chegando ao local, a equipe policial encontrou a vítima esfaqueada próximo a faixa de areia"

Os bombeiros foram acionados por volta das 18h40 e socorreram Nádia ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas ela não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil disse que a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) foi acionada e investiga a morte. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime", informou.

De acordo com dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), nos seis primeiros meses deste ano houve um aumento de 9,3% nos casos de homicídio doloso ante o mesmo período do ano passado: de janeiro a junho de 2024 foram 59 casos; no primeiro semestre de 2023, 54.

O índice que teve o maior aumento percentual foi o de tentativa de feminicídio, com aumento de 40,4% no período analisado, sendo 205 casos de janeiro a junho deste ano e 146 no primeiro semestre de 2023.