Polícia prende dois com simulacro de arma de fogo no parque Villa-Lobos (SP)

São Paulo

Dois homens, de 26 e 30 anos, foram detidos por seguranças no parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, portando um simulacro de arma de fogo, no início da noite de quarta-feira (7).

O grupo era composto por três homens, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, mas um deles conseguiu fugir. De acordo com a nota, a dupla foi detida por seguranças do parque quando tentava entrar no local pela Avenida Queiroz Filho. O Villa-Lobos, concedido à iniciativa privada, é administrado pela Reserva Parques.

A concessionária, por sua vez, diz ter registrado em câmeras de segurança quatro pessoas caminhando por uma área sem circulação de público. Os seguranças foram acionados e flagraram dois.

Parque Villa Lobos, na zona oeste de São Paulo - Danilo Verpa - 20.set.2023/Folhapress

Os detidos foram conduzidos pela Polícia Militar, que tem um batalhão no parque, para o 91º Distrito Policial (Ceasa), e o simulacro deve passar por perícia. A SSP disse que eles são investigados pela Polícia Civil, mas não afirmou se eles têm relação com um caso do último sábado (3) no Villa-Lobos.

Na ocasião, um grupo de amigos foi assaltado durante um piquenique de aniversário no parque. Segundo os relatos, sete celulares, uma caixa de som e outros pertences foram levados por uma dupla armada.

O assalto ao grupo é investigado pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros), e a SSP disse também que o policiamento continua reforçado na região.

Em nota, a Reserva Parques afirmou que tem ampliado a segurança na área verde do parque e dialogado com as forças de segurança para intensificar o patrulhamento no local. "Entre as medidas adotadas estão a implantação de mais de cem câmeras de segurança e da Central de Monitoramento; ampliação dos vigilantes; uso de câmeras corporais pelos líderes da segurança; orientação das equipes quanto ao acolhimento dos usuários, entre outras."

Em casos como o assalto, segundo a empresa, os visitantes devem procurar a administração do parque para receber auxílio e os primeiros atendimentos.