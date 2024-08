PM a caminho do trabalho é baleado em ataque na zona leste de SP

São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga um ataque a tiros sofrido por um policial militar na manhã desta quinta-feira (1°) na rua Alves de Faria, em Cidade Líder, na zona leste da capital.

O PM foi atingido por ao menos dois tiros. Mesmo ferido, ele dirigiu até o 66° DP (Vale do Aricanduva), onde pediu socorro. Depois ele foi conduzido pelo helicóptero Águia da PM até o Hospital das Clínicas, na zona oeste.

O policial, que tem 45 anos, seguia de moto para o trabalho quando foi baleado. De acordo com seu relato, ele foi surpreendido por um carro em que dois ocupantes usavam capuz e efetuaram os disparos de dentro do veículo em movimento.

Câmeras de segurança registraram o crime. O policial havia parado a moto e ainda estava montado no veículo quando o automóvel passa lentamente, e então ele é baleado. Ele sai cambaleando e cai na calçada do outro lado da via.

A ocorrência foi registrada no 66° DP (Vale do Aricanduva). À polícia o PM teria relatado sofrer ameaçadas do PCC (Primeiro Comando da Capital) após se envolver em uma ocorrência com morte.

O veículo suspeito de participação no crime foi localizado na rua Jacques Danon, na mesma região. Ninguém havia sido preso até a publicação deste texto.