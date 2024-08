Torcedores do Corinthians usam tragédia no RS para provocar gremistas; veja vídeo

São Paulo

Torcedores do Corinthians foram gravados fazendo gestos em referência às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e deixaram 182 mortos, segundo o número mais recente, para provocar os rivais gremistas.

Os gestos foram registrados por um torcedor do Grêmio na noite de quarta-feira (31), na Neo Química Arena, em uma partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nas imagens, dois homens simulam gestos de natação e de chuva, e gritam "vai chover" na direção do setor de visitantes.

As imagens foram gravadas pelo empresário Diego Jardim, 38, que estava no estádio para assistir ao jogo e chamou o ato de repugnante. "Tirando sarro de uma tragédia vivida por todo um estado com milhares de pessoas afetadas direta e indiretamente. Hoje estão com a cara estampada em todos os locais pela atitude ridícula que tiveram."

Torcedores do Corinthians zombam de gremistas com gestos de natação, em alusão às chuvas que deixaram 182 mortos no RS - @_gremiocopeiro no Instagram/Reprodução

Um dos homens que aparece no vídeo foi identificado, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. "O caso é investigado pela Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. As equipes da unidade já identificaram um dos homens que aparecem nas imagens", afirmou, em nota, a pasta.

A SSP disse que os policiais trabalham para identificar o segundo envolvido.

Em outro trecho do vídeo de Diego, no entanto, mais dois torcedores aparecem simulando o ato de nadar.

Em nota, o Corinthians afirmou que repudia a conduta dos torcedores e manifestou apoio às vítimas das chuvas no Sul, à população gaúcha e aos torcedores gremistas. "Este tipo de atitude contradiz todas as ações tomadas pelo Corinthians no apoio e na solidariedade ao povo gaúcho."

Os vídeos foram repercutidos ao longo do dia em diversas páginas de torcedores do Grêmio, que criticaram o deboche com a tragédia.

O jogo terminou sem gols e com as expulsões de Ranielle, do Corinthians, e Gustavo Nunes, do Grêmio. A partida de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil acontece na próxima quarta (7), no Couto Pereira, em Curitiba. O time de Porto Alegre ainda não pôde voltar a jogar no seu estádio, a Arena do Grêmio, afetada pelas chuvas.

Além de causar mortes, as inundações histórias afetaram 2,3 milhões de pessoas e devastaram parte do estado. Continuam desaparecidas 29 pessoas, e mais de 800 ficaram feridas. A tragédia gerou a maior retirada de casas no Brasil em três décadas.