Polícia Civil apreende aeronave no Campo de Marte durante ação contra o crime organizado

São Paulo

Uma aeronave de pequeno porte foi apreendido no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (7), no contexto de uma ação contra o crime organizado.

De acordo com a Polícia Civil, o avião Embraer EMD 110 é de propriedade de um morador do Tatuapé, na zona leste da capital. Antes, ele estava em nome de um pedreiro, o que chamou a atenção dos investigadores.

A suspeita de policiais é a de que o avião tenha servido para lavagem de dinheiro pelo crime organizado e utilizado no tráfico de drogas.

A investigação contra os suspeitos segue em segredo de Justiça.

Aeronave, que era procurada pela polícia, foi apreendida no Campo de Marte, na zona norte de SP - Divulgação/Polícia Civil

As apurações tiveram início em abril de 2023, quando policiais civis do 30º DP (Tatuapé passaram a investigar a abertura de empresas de fachada por terceiros, conhecidos como laranjas, com o objetivo de ocultar bens e valores, facilitando a lavagem de dinheiro.

Durante os trabalhos, os investigadores descobriram que alguns responsáveis pelas empresas mantinham aeronaves, utilizadas para o tráfico de drogas.

Nesta quarta, os policiais foram às ruas cumprir sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores.

Procurada, a PAX Aeroportos, concessionária responsável pela operação do Campo de Marte, disse ter acompanhado policiais em um dos hangares do local, e que aguarda a manifestação das autoridades sobre a investigação para tomar as devidas providências.

"A PAX Aeroportos está à disposição das autoridades para dar todo o apoio institucional. É importante esclarecer que tal hangar está há mais 20 anos no aeroporto, com contrato firmado pela Infraero e herdado pela PAX Aeroportos na concessão de Campo de Marte, assim como ocorreu com todos os outros hangares."