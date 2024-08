Polícia prende suspeito de aplicar golpe do empréstimo milionário em empresários de SP

São Paulo

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (5) em São Paulo um homem suspeito de aplicar o chamado golpe do empréstimo milionário em grandes empresários. Ele afirmava que tinha influência no mundo dos negócios e prometia conseguir altos empréstimos para as vítimas.

Wittemberg Magno Ribeiro foi preso por agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) em um complexo comercial na avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Nova Conceição (zona sul), onde tem um escritório. No mesmo prédio está instalado o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social), órgão do governo federal responsável por financiar projetos no Brasil e no exterior.

Viaturas da Polícia Civil de São Paulo - Divulgação - 25.out.2023/SSP

Ele é investigado por suspeita de estelionato e associação criminosa. A Folha tentou falar com a defesa de Ribeiro, mas não conseguiu contato —as ligações feitas para o advogado não foram completadas.

A investigação afirma que o suspeito está envolvido em um golpe que deu prejuízo de R$ 1,4 milhão a uma vítima.

A polícia também apreendeu celulares, computadores, documentos e uma Mercedes Benz C180.

Os investigadores afirmam ainda que o suspeito responde a 23 processos na Justiça de São Paulo e é investigado pelo mesmo esquema no Rio de Janeiro.