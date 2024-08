Símbolo da enchente, cavalo Caramelo é aplaudido em abertura de feira agrícola no RS

Porto Alegre

O cavalo Caramelo foi a principal atração do desfile dos animais campeões da Expointer, principal feira agrícola do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (30). O animal virou símbolo de resiliência após passar dias sobre o telhado de uma casa em Canoas durante as enchentes de maio e ser resgatado por socorristas.

Cavalo Caramelo foi aplaudido por público durante abertura de feira

Caramelo circulou pela área de exibição dos animais vencedores junto a agricultores vestidos com trajes gaúchos, recebendo aplausos do público ao longo do percurso. Ele estava coberto por uma capa com o símbolo da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), universidade que prestou cuidados veterinários após o resgate.

O cavalo enfrentou desidratação depois de passar dias sem comida e água —estima-se que ele tenha ficado cerca de quatro dias no telhado. Caramelo estava 50 kg abaixo do seu peso ideal, de 350 kg.

A mobilização pelo resgate do cavalo atraiu atenção nacional, e chamou a atenção de entidades de defesa animal e influenciadores. A imagem do equino sobre o telhado foi uma das mais simbólicas para mostrar o impacto da tragédia climática no estado.

O animal está sob os cuidados do hospital veterinário da Ulbra. De acordo com a entidade, ao menos onze pessoas entraram em contato afirmando serem donas do cavalo, mas nenhuma conseguiu comprovar a propriedade.

A realização da Expointer, maior feira de agronegócio a céu aberto da América Latina, chegou a ser ameaçada devido às enchentes, que afetaram trechos do parque Assis Brasil, que sedia o evento.