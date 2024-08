Sobe para 183 o número de mortes nas enchentes no RS

Rio de Janeiro

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou nesta sexta-feira (9) mais uma vítima das enchentes de proporções históricas que atingiram o estado em abril e maio. Com a atualização, o número de mortos subiu a 183, frente a 182 do boletim anterior, publicado em 10 de julho.

A vítima confirmada nesta sexta não constava na lista de desaparecidos, segundo a Defesa Civil. O óbito foi registrado no município de Marques de Souza (a 136 km de Porto Alegre), na região do Vale do Taquari, devastada pela catástrofe ambiental.

Enchente causou estragos em Marques de Souza (RS); Defesa Civil confirmou morte no município - Anselmo Cunha - 3.jun.24/Folhapress

Ainda de acordo com o balanço desta sexta, o número de desaparecidos baixou a 28, ante 29 no boletim de julho.

A Defesa Civil afirmou que uma vítima que era considerada desaparecida em Lajeado foi localizada na cidade vizinha de Estrela, onde já constava na relação de óbitos, mas sem identificação.

Assim, essa pessoa saiu da lista de desaparecidos. Porém, não aumentou o número de mortes, porque já aparecia na relação sem a identificação. Lajeado e Estrela também ficam no Vale do Taquari.

Conforme os dados mais recentes, as enchentes afetaram 478 municípios do Rio Grande do Sul, que é formado por 497 cidades. A tragédia também deixou 806 feridos.

O estado tenta uma retomada após a catástrofe, que também gerou prejuízos na área de infraestrutura. Estradas ficaram danificadas e pontes foram arrancadas pela força das águas.

O aeroporto internacional Salgado Filho, alagado em Porto Alegre, fechou na noite de 3 de maio e só deve retomar pousos e decolagens, de modo parcial, em outubro.