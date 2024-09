Apagão em SP ocorreu após falha em equipamentos na subestação Guarulhos

São Paulo

A interrupção de energia elétrica que deixou moradores das cidades de São Paulo e Guarulhos no escuro no início da noite de sábado (31) ocorreu após o desligamento dos equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobras.

Essa é a análise do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), órgão que coordena e controla a operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados brasileiros.

"Em função do ocorrido, houve interrupção das cargas da EDP-SP e da Enel-SP, atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale", diz o ONS.

Região da Vila Augusta, em Guarulhos, sem luz neste sábado (31); bairros da capital paulista também tiveram apagão - Gabriela Caseff/Folhapress

Tanto o ONS quanto a Eletrobras investigam as causas da falha. "Os times técnicos estão no local e as causas do desligamento estão sendo investigadas", diz a Eletrobras.

A interrupção de carga afetou 18 bairros das regiões Leste, Norte e central da capital paulista e seis bairros da região central de Guarulhos. No total, 942 mil clientes ficaram no escuro.

O apagão teve início às 17h31 e durou quase 2h30. "Assim que identificou a situação, o Operador iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões", afirma o órgão.

A recuperação do serviço foi em fases. Às 19h37, foi concluída a recomposição da carga da EDP-SP e, às 19h58, das cargas da Enel-SP.

A Eletrobras afirma que a subestação Guarulhos foi inteiramente religada na noite de sábado e que opera normalmente, tendo sido restabelecido o fornecimento ao sistema interligado nacional.

Regiões afetadas

Em São Paulo, as regiões afetadas, segundo a Enel Distribuição SP, foram Monte Santo, Buenos Aires, Penha, Ermelino Matarazzo, Catumbi, Tuiuti, Mooca, Hipódromo, Itaquera, Jaçanã, Vila Medeiros, Mandaqui, Tucuruvi, Novo Mundo, Vila Guilherme, São Joaquim, Cambuci e Monumento.

"São cerca de 650 mil clientes na capital, o equivalente a 8% do total de clientes da distribuidora", afirma a Enel.

Por meio de manobras remotas internas, a distribuidora restabeleceu gradativamente o serviço para os clientes impactados até a plena normalização, por volta das 20h.

Em Guarulhos, segundo a EDP, que opera na região, pouco mais de 292 mil clientes ficaram sem energia elétrica. Houve interrupção de carga em Vila Galvão, Gopoúva, Vila Rosália, Macedo, Parque Continental e Parque Santo Antônio.

A empresa afirma que 13,5% dos clientes totais da área de concessão em São Paulo foram impactados. Desses, 37% tiveram o serviço religado em até 2 minutos após manobras automatizadas de carga.

"Para o restabelecimento total da região foi necessário aguardar a retomada do suprimento externo da energia pela empresa transmissora, o que ocorreu às 19h37", diz, em nota.

Na zona Leste, por volta das 17h45, semáforos das avenidas Radial Leste e Salim Farah Maluf foram afetados, complicando o trânsito na região. Às 18h45, ao menos dez composições do sistema de trólebus, que é abastecido por cabos de energia, estavam parados na rua Conselheiro Furtado, próximo ao viaduto do Glicério, na Liberdade.

No Paraíso, próximo à avenida Paulista, postes de iluminação no canteiro central da avenida Bernardino de Campos apresentavam falhas perto das 19h. A região no entorno da praça da Bandeira e a avenida 23 de Maio também ficaram no escuro.