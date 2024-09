Incêndios em canaviais destroem área maior do que a cidade de São Paulo

Rio de Janeiro

As queimadas em São Paulo já destruíram 181 mil hectares de canaviais no estado, uma área maior do que a da capital paulista. Segundo canavieiros, os prejuízos acumulados já somam R$ 1,2 bilhão.

As estimativas são da Orplana (Organização das Associações de Produtores de Cana do Brasil). Entre 23 de agosto e 8 de setembro, diz a entidade, foram mais de 3.000 focos de incêndio em canaviais.

Fogo em Bebedouro, uma das 19 cidades que tinham focos de incêndio no estado de São Paulo na quinta-feira (12) - Divulgação/Gabinete de Crise do Governo de SP

Em nota, o CEO da Orplana, José Guilherme Nogueira, diz que há risco de impactos na próxima safra de cana-de-açúcar, mas que ainda é cedo para fazer previsões. "Vai depender de como virão as chuvas e o clima nos próximos meses."

Os prejuízos estimados referem-se ao replantio das áreas queimadas, que pode demandar maior consumo de nutrientes, já que o colchão de palha que ajudava na contenção de ervas daninhas e na retenção de água e matéria orgânica no solo foi queimado.

A estimativa de área incendiada, diz a entidade, foi feita com base em análise de imagens de satélites e não considera áreas de proteção permanente, preservadas, margens de rodovias e pastagens.

A chegada de uma frente fria neste fim de semana pode aliviar a situação. Neste sábado (14), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo de tempestades em uma área do país que vai do norte de Santa Catarina ao sul de São Paulo e inclui parte do Mato Grosso do Sul.

As temperaturas devem despencar a partir deste domingo (15). Em São Paulo, por exemplo, a média deve cair da casa dos 30ºC e chegar a 23°C, segundo o Inmet.

Mas o norte e o oeste do estado, que têm forte indústria canavieira, ainda permanecem sob alerta de perigo de baixa umidade, com risco de incêndios. A região deve sentir de forma mais intensa os efeitos da frente fria na segunda (16).

As queimadas têm impactado também a produção de café no estado. Em Pedregulho, município que há mais tempo registra focos de incêndio em São Paulo, produtores estimam que cerca de 5.000 hectares de vegetação tenham sido consumidos pelo fogo.

Praticamente metade da frota de helicópteros da Polícia Militar de São Paulo está sendo usada no combate aos incêndios, que já atingiram mais de 300 municípios paulistas. Entre domingo (8) e quinta-feira (12) decolaram 14 helicópteros Águia para ações em 56 cidades.

Na quinta, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) estimou que questões climáticas devem reduzir em 6% a safra brasileira de grãos neste ano, quando o país deve produzir 296,4 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas.

Em termos absolutos, isso significa redução de 19 milhões de toneladas frente ao volume do ano passado (315,4 milhões de toneladas), período marcado por recorde na produção de grãos. A seca das últimas semanas pode afetar o plantio da safra de inverno, diz o instituto.