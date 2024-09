Influenciador que atropelou noivo no Rio é indiciado pela polícia

São Paulo

A Polícia Civil indiciou por homicídio doloso o influenciador Vitor Belarmino, suspeito de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, 42, na orla do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, horas depois do casamento da vítima.

Toshiro atravessava a rua ao lado da mulher, Bruna Villarinho Toshiro. Depois da festa de casamento, eles haviam acabado de deixar as malas no hotel, de onde seguiriam para a lua de mel. Os dois iriam passear no calçadão para conversar sobre a festa.

Belarmino, que dirigia uma BMW, teve a prisão temporária decretada um dia após o atropelamento, ocorrido no dia 13 de julho, e está foragido.

Imagem mostra o momento em que Fábio Toshiro Kikuta foi atropelado - Reprodução/TV Globo

Segundo o inquérito policial, o influenciador assumiu o risco de matar. A conclusão da investigação é que ele dirigia em alta velocidade.

O carro estaria a 109 km/h no momento do atropelamento. A velocidade permitida na avenida Lúcio Costa é de 70 km/h.

Segundo os peritos, ele teria condições de parar o carro antes de atingir o fisioterapeuta caso não estivesse em alta velocidade.

Belarmino também vai responder à Justiça por fuga do local do acidente e omissão de socorro. As cinco mulheres que estavam no carro foram indiciadas por omissão de socorro.

A polícia encontrou no interior da BMW manchas com cheiro de bebida alcoólica e uma taça de vidro quebrada.

A perícia também concluiu que havia sangue no para-brisa e na traseira do carro. Além disso, imagens gravadas dentro do carro no dia do atropelamento mostram que o motorista fumava um cigarro eletrônico ao volante.

Em agosto, o advogado Gabriel Habib, que defende o influenciador, disse que faria uma perícia particular para descobrir a verdade sobre o caso. Anteriormente, a defesa havia afirmado que Belarmino estava dentro da velocidade permitida e não havia bebido.