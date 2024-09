Operação policial na Maré, no Rio, tem três mortos e 38 escolas fechadas

Rio de Janeiro

Três homens morreram baleados na manhã desta terça-feira (3) durante operação policial no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com policiais militares, eles seriam suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Outras cinco pessoas foram presas.

A ação conjunta das tropas de elite das polícias Civil e Militar, com apoio da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), teve início na madrugada. Por causa da operação, 37 escolas do município e uma do estado tiveram suas atividades suspensas nesta terça.

Armas apreendidas na Maré nesta terça (3), segundo a PM - Divulgação/PMERJ

Os baleados morreram ainda no local, e peritos da Delegacia de Homicídios foram acionados. O foco da operação está na Vila dos Pinheiros, na Vila do João, na Baixa do Sapateiro e no Conjunto Esperança, favelas do complexo com influência de traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro).

Até a publicação deste texto, três fuzis, duas pistolas e uma quantidade não contabilizada de drogas tinham sido apreendidos.

Houve tiroteio ainda durante a madrugada, e um ônibus do BRT que estava vazio foi atingido na avenida Brasil. Em nota, a MOBI-Rio afirmou que, "ao passar pela estação Fiocruz, no sentido terminal Gentileza, o motorista escutou um barulho de estilhaço no vidro. O articulado estava vazio, e não houve vítima".

Também em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar disse que "a ação tem como objetivo localizar criminosos envolvidos em disputas territoriais em diferentes pontos da capital".

Na madrugada do último sábado (31), um ataque a tiros deixou pelo menos quatro mortos e cinco feridos em um bar no Morro da Serrinha, área de presença de traficantes do TCP, que são suspeitos de terem cometido o crime.

O Complexo da Maré tem sido alvo de operações constantes das polícias. Na quinta (29), policiais militares do BAC (Batalhão de Ações com Cães) apreenderam 822 kg de drogas dentro de uma escola municipal na Nova Holanda e em um terreno onde funciona a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva.

Foi a segunda apreensão em menos de uma semana em uma unidade escolar; no domingo (25), a polícia já havia apreendido quase 1 tonelada de drogas em outra escola da Maré.