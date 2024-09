São Paulo pode ter dia mais quente do ano no sábado (14) e volta da chuva no domingo (15)

São Paulo

Sol de torrar à tarde e perspectiva de chuva e clima ameno depois. A cidade de São Paulo pode ter neste sábado (14) o dia mais quente do ano, com temperatura máxima prevista de 35°C, em meio à chegada de uma frente fria que deverá dar uma trégua à onda de calor das últimas semanas.

De acordo com a Climatempo, o ar seco contribui para a manutenção do calor intenso e da perspectiva de alta temperatura na capital paulista até a mudança no tempo.

Termômetro marca quase 35°C na região do terminal Parque Dom Pedro; São Paulo pode ter dia mais quente do ano neste fim de semana - Rubens Cavallari - 12.set.24/Folhapress

A tendência é que a massa de ar quente permaneça dominante até a chegada de uma frente fria, que, afirma a agência, se deslocará da região Sul para a Sudeste e deverá estar no litoral paulista na noite deste sábado.

"Seus efeitos, como chuva e alívio do calor, começarão a ser sentidos no domingo [15] ou na segunda-feira [16]", afirma a Climatempo.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o recorde de 2024 na cidade de São Paulo é de 16 de março, quando a temperatura de 34,7°C acabou registrada na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista —o dia mais quente do inverno foi no domingo passado (8), com 34,5°C.

Conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, a sexta-feira (13) seguirá o panorama registrado nos últimos dias, ou seja, com baixa umidade do ar e calor acima do esperado para o mês. A temperatura deve oscilar entre 19°C e 34°C.

A mudança no tempo poderá acabar com os focos de incêndio que se espalham pelo estado, mas o alívio será temporário, pois há previsão da volta do calor na próxima semana.

A Climatempo alerta que a quantidade de fumaça sobre o estado de São Paulo poderá aumentar durante a passagem desta frente fria.

Os ventos, afirma, tendem a ser de moderados a fortes nesta sexta (13), e, principalmente, no sábado, em uma direção que vai favorecer o transporte de mais fumaça.

"Outros fenômenos poderão ocorrer, como redemoinhos e levantamento de cortina de poeira por causa da velocidade dos ventos", diz.

Moradores do litoral paulista deve ficar atenta aos alertas meteorológicos. Há potencial para chuva forte e volumosa no domingo e na segunda-feira.

Segundo a Marinha, a interação entre ar úmido e baixas temperaturas da superfície do mar poderá ocasionar a formação de nevoeiros esparsos na faixa litorânea entre Florianópolis (RS) e Ilhabela (SP) até a manhã desta sexta-feira.