Bocas de Urna analisa as boas notícias para Ricardo Nunes e Kamala Harris

São Paulo

A nova pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo, que mostrou liderança de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), e o debate entre Kamala Harris e Donald Trump na corrida à Casa Branca são os temas do podcast Bocas de Urna desta sexta-feira (13).

Nunes e Kamala podem brindar a boa semana que tiveram ou ainda é cedo para comemorar?

Mônica Bergamo, Patrícia Campos Mello e Marcos Augusto Gonçalves abrem o episódio analisando o Datafolha em São Paulo, que mostrou o crescimento do atual prefeito, Ricardo Nunes, de 22% para 27% das intenções de voto. Guilherme Boulos foi de 23% para 25%. Já Pablo Marçal (PRTB) se distanciou deles e está isolado em terceiro lugar, com 19%.

No segundo bloco, os jornalistas comentam os impactos do primeiro –e possivelmente único– debate entre Kamala Harris e Donald Trump, que aconteceu na última terça-feira (10). Trump considera que fez "o melhor debate da sua vida", mas poucos concordam com essa avaliação. No lado Democrata, a postura combativa da vice-presidente foi motivo de comemoração. Resta saber se a disputa retórica terá consequências nas apertadas pesquisas.

O Bocas de Urna, que acompanha as eleições municipais brasileiras e a disputa presidencial americana, está disponível nas principais plataformas de áudio e tem novos episódios publicados às sextas-feiras.

