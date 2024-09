Prefeitura de SP cria comitê de crise para lidar com o tempo seco

São Paulo

A Prefeitura de São Paulo criou nesta quarta-feira (11) um comitê de crise para amenizar os problemas causados pela baixa umidade do ar na cidade. O comitê será mobilizado sempre que os termômetros atingirem 32º C.

Entre as medidas anunciadas está a liberação de R$ 5 milhões para reforçar os equipamentos de atendimento assistencial à população idosa e o aumento dos estoques de soro fisiológico nas unidades de saúde.

Vista do céu de São Paulo na manhã de segunda-feira (9)

A prefeitura anunciou também a compra de umidificadores de ar para escolas em bairros com menor índice de umidade do ar, como Freguesia do Ó, Brasilândia, Casa Verde, Cachoeirinha, Vila Medeiros, São Lucas, Sapopemba, São Rafael, M´Boi Mirim e Jardim Ângela.

Uma campanha de comunicação será realizada com mensagens em terminais do transporte público, internet, rádio e TV com orientações sobre os cuidados que devem ser adotados pela população e onde buscar atendimento quando for necessário. Seis milhões de mensagens serão disparadas por SMS.

O comitê tem a participação da Defesa Civil, CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), secretarias de Mudanças Climáticas, Saúde, Governo, Comunicação, Verde e Meio Ambiente, Assistência e Desenvolvimento Social, Subprefeituras, Educação, Inovação e Tecnologia e de Esportes e Lazer.

Desde domingo (8) dez tendas da Operação Altas Temperaturas são montadas em pontos estratégicos entre 10h e 16h, com fornecimento de água, chás, sucos gelados e frutas.

Nas tendas é possível receber orientação sobre os cuidados necessários com animais de estimação em dias de calor intenso.

Na terça-feira (10), o Governo de São Paulo divulgou orientações em saúde e diretrizes para todo o estado para enfrentar a piora da qualidade do ar.

A principal recomendação é que as pessoas evitem atividades físicas ao ar livre e aumentem a ingestão de água.

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) suspendeu temporariamente as autorizações de queima no estado para a despalha de cana, queima fitossanitária ou para manejo. As duas únicas exceções são para a implantação de aceiros que evitem a propagação do fogo; e para casos de finalidade fitossanitária solicitados diretamente pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Segundo o Mapa de Risco de Incêndio do Estado, há nível de emergência para queimadas em quase todo o território paulista até o próximo sábado (14).

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Os sintomas mais comuns relacionados à baixa umidade são ressecamento de mucosas que podem ocasionar complicações alérgicas e respiratórias, aumento de doenças respiratórias pré-existentes, como asma, bronquite, rinite e enfisema, sangramento pelo nariz, espirros, tosse, dificuldade para respirar. Pode ocorrer também o ressecamento da pele, irritação dos olhos, com vermelhidão, ardência, coceira e aumento das conjuntivites alérgicas.

Quando a umidade do ar estiver abaixo de 30%, algumas medidas podem ser adotadas para reduzir os impactos à saúde: