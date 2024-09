São Paulo tem último dia de tempo fechado antes da volta do calor

São Paulo

A região metropolitana de São Paulo tem nesta quarta-feira (18) o último dia de tempo mais fechado, por causa de uma frente fria formada no último fim de semana, antes da volta do calor, que nesta sexta-feira (20) poderá chegar a 33°C na capital paulista.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, após previsão de chuviscos durante a madrugada, o sol pode aparecer entre muitas nuvens, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas. A temperatura deve oscilar entre 12°C e 24°C nesta quarta.

Mulher caminha com roupa de frio na avenida Paulista; previsão aponta para chance de chuva isolada nesta quarta (18) - Zanone Fraissat - 28.set.23/Folhapress

Na quinta-feira (19), aponta o órgão municipal, o sol retorna entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre 14°C e 25°C, com índices de umidade atingindo 40%. Não há previsão de chuva.

No avanço da temperatura, na quinta (19) a máxima deve subir para 28°C e chega aos 33°C na sexta.

Por causa do retorno do calor e da possível baixa umidade do ar, a Defesa Civil de São Paulo voltou a colocar boa parte do estado em alerta de emergências para incêndios até domingo (22).

PREVISÃO DO TEMPO Confira as condições da sua cidade na página da Folha

Somente o sul paulista e o litoral ficam fora das principais classificações de risco —a região metropolitana de São Paulo está na faixa vermelha, que fica atrás apenas da roxa.

A Defesa Civil afirma que equipes estão de prontidão, monitorando as áreas que foram atingidas pelas queimadas das últimas semanas, principalmente de olho no norte do estado, na região de Franca, onde a chuva não tem chegado.

De acordo com a Climatempo, São Paulo só deve ter chuva moderada a partir da metade do mês de outubro.

Até lá, há chance de alívio provisório neste próximo sábado (21), quando começa à primavera. Previsão do Inmet aponta que há possibilidade de chuva isolada na cidade de São Paulo neste dia. Um refresco antes do calorão de domingo, quando os termômetros podem chegar aos 34°C.