Modo de Viver: como saber se quero ou não ter filhos?

São Paulo

Ter ou não ter filhos, eis a questão. A taxa de fecundidade está diminuindo no Brasil e no mundo. Parte dessa mudança se explica pela entrada crescente de mulheres no mercado de trabalho, que faz com que elas não queiram ter tantos filhos quanto antes.

Mas ainda existe uma pressão social para que um casal heterossexual procrie. Em "Manifesto Antimaternalista", a psicanalista e colunista da Folha Vera Iaconelli defende que existe uma ideia de maternidade que recai sobre mulheres e as associa a cuidadoras e pessoas que devem abrir mão de seus desejos em prol do outro. Mas também há formas de encarar os filhos que fogem a essa norma —e abrem espaço para que as pessoas se perguntem se querem, ou não, tê-los.

Para debater as questões em torno dessa decisão, o sexto episódio do podcast Modo de Viver ouviu especialistas e pessoas que já passaram por isso.

A repórter Bárbara Blum, apresentadora e produtora da série, ouviu histórias de duas mulheres que nunca sonharam em ter filhos, mas, depois que se conheceram, decidiram engravidar. Iaconelli participa do episódio e fala sobre a construção da ideia de maternidade e os desafios que isso coloca, além do que pode ser observado na hora de decidir ter —ou não ter— filhos.

Modo de Viver é publicado às quartas-feiras e terá oito episódios. O primeiro deles falou sobre ansiedade, o segundo, sobre sono, o terceiro, sobre redes sociais, o quarto discutiu a menopausa e o quinto, a velhice.

A edição de som é de Laila Mouallem. A coordenação é de Victoria Damasceno, Magê Flores, Daniel Castro e Roberto de Oliveira, e a identidade visual, de Catarina Pignato. O projeto tem apoio da Libbs.

Capa Podcast Modo de Viver - Catarina Pignato

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis.