Ensino a distância recebe dois terços dos ingressantes no ensino superior

São Paulo

A modalidade de ensino a distância já recebe 2 a cada 3 estudantes que ingressam no ensino superior no Brasil. Os dados são do Censo do Ensino Superior de 2022, divulgados nesta terça-feira (10) pelo Ministério da Educação.

Segundo o censo, dos 4,7 milhões que ingressaram em cursos de graduação no ano passado, 65% foram para a modalidade a distância. Em 2022, o ensino a distância registrou mais de 3,1 milhões de ingressantes —97% deles foram para faculdades particulares.

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse ver com preocupação o domínio dos cursos a distância.

"É alarmante e desafiador o aumento do ensino superior. É um processo que a pandemia trouxe, mas que acende um sinal vermelho para nós. É papel do MEC regular essa oferta de vagas e vamos fazer isso", disse o ministro, durante a apresentação dos dados.

Valéria Pereira decidiu cursar uma graduação a distância - Wanezza Soares 20.jul.22/Folhapress

A primeira vez que a modalidade a distância superou os ingressantes em cursos presenciais foi em 2020, durante a pandemia. Naquele ano, os ingressantes em cursos Ead representavam 53% do total. Em 2022, essa proporção já passa de 65%.

Nesses dois anos, os cursos a distância tiveram um aumento de mais de 1 milhão de ingressantes.



Depois de ter perdido ingressantes durante a pandemia, os cursos presenciais voltaram a registrar alta no ano passado. Em 2022, esses cursos tiveram a entrada de 1.656.172 novos alunos —no ano anterior, em 2021, esse número havia caído para 1.467.523.