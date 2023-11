Teste para admissão na Universidade de Oxford poderá ser realizado no Brasil

São Paulo

Brasileiros interessados em estudar na Universidade de Oxford, no Reino Unido, podem agora realizar processo seletivo em solo nacional. O Cefet-MG (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) foi autorizado a realizar o processo seletivo no país. É a primeira instituição brasileira a aplicar testes de Oxford.

O pedido de credenciamento da instituição como posto aplicador foi protocolado em julho deste ano e aprovado em agosto. Para tal, foram avaliados critérios como estrutura física, laboratório de computadores adequado, pessoal capacitado para organização e condições de atendimentos a pessoas com deficiência.

Estudantes caminham pelo campus da Universidade de Oxford, na Inglaterra - Getty Images

"Tornar-se um centro aplicador de testes da Universidade de Oxford certamente impactará positivamente as nossas ações de internalização", diz Liliane Neves, coordenadora do Cefet mineiro. "A instituição fica mais conhecida, amplia as suas competências internacionais, permite maior capacitação dos colaboradores envolvidos e abre oportunidade para o público interno realizar testes sem a necessidade de deslocamento a outras instituições", continua.

Segundo última atualização do ranking QS World, publicada em junho deste ano, Oxford é a terceira melhor universidade do mundo, atrás de MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em livre tradução), nos Estados Unidos, e Cambridge, também em solo inglês. A primeira brasileira da lista é a USP (Universidade de São Paulo), 85ª colocada.

O Brasil possui uma filial de Oxford, instalada no Rio de Janeiro. Lá, é planejada oferta de cursos na área da saúde a partir de 2024. A iniciativa tem o apoio do governo britânico e o suporte acadêmico e científico da Universidade de Siena, na Itália, do Institute for Global Health, do Internacional Vaccines Institute e de outras entidades pelo mundo.

Candidatura passo a passo

Para se candidatar a um dos 32 cursos oferecidos em Oxford— dentre eles linguística, biologia teologia e química—, interessados devem gerar um código da instituição europeia e preencher um formulário no site do Cefet-MG. Depois, uma taxa, com valor ainda não divulgado, deve ser paga.

As aplicações de testes seguem o calendário inglês. Normalmente, as inscrições são abertas no mês de maio de cada ano, e as provas ocorrem em seguida. Os candidatos podem acompanhar na página da secretaria de assuntos internacionais do Cefet.





1º passo: aplicação no sistema de registro da Universidade de Oxford

cursos de graduação: www.ucas.com

cursos de pós-graduação: www.graduate.ox.ac.uk

Anote o código UCAS (de 10 dígitos) que será gerado ao final do processo

2º passo: inscrição no centro aplicador Cefet-MG

No formulário que ficará disponível em questionarios.cefetmg.br/index.php/663819/lang-pt-BR

3º passo: contato do centro aplicador

Após receber a sua inscrição, o Cefet fará a sua inscrição no site da Universidade de Oxford e enviará a confirmação para o seu email

4º passo: pagamento da taxa de aplicação. As orientações serão encaminhadas por email

5º passo: confirmação da aplicação do teste, com confirmação de endereço da prova em Belo Horizonte