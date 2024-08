Movimento pela Equidade Racial anuncia 30 mil bolsas de inglês para pessoas negras

São Paulo

O Mover (Movimento pela Equidade Racial) anuncia a terceira edição do Mover Hello, na qual estão sendo oferecidas 30 mil bolsas de estudos para cursos de inglês online. A proposta do programa, que é uma parceria com a EF (Education First), é aumentar o acesso às oportunidades e o desenvolvimento de carreiras de pessoas negras.

As inscrições estão abertas até o dia 18 de agosto pelo site. O candidato deve se autodeclarar preto ou pardo e preencher o formulário até o final para que a vaga seja assegurada. Não há restrição de idade.

Programa visa aumentar o acesso às oportunidades e o desenvolvimento de carreiras de pessoas negras - Freepik/Via Mover

Os organizadores informam que, após o recebimento do email de confirmação, caso a matrícula fique em aberto por mais de 30 dias, o sistema entende que houve interesse, mas não continuidade, redirecionando a vaga de forma automática para outra pessoa.

O gerente de projetos do Mover, Fernando Soares, afirma que a iniciativa surgiu para oferecer o acesso facilitado a uma língua que se tornou tão necessária no mercado de trabalho. "O inglês não é apenas um diferencial competitivo, é uma habilidade essencial que abre portas para oportunidades. Temos a alegria de lançar a terceira edição da iniciativa que está entre os compromissos do Movimento em acelerar a carreira de pessoas negras."

A partir do ingresso, todo o conteúdo pode ser acessado de um computador ou dispositivo móvel que esteja conectado à internet durante um ano. Além disso, as aulas também contam com adaptação para os candidatos com deficiência.

Os alunos terão acesso a mais de 3.000 horas de conteúdo em inglês, com atividades práticas baseadas no cotidiano de trabalho e no cotidiano. Cada participante recebe um plano de estudo personalizado, alinhado ao nível de proficiência e às necessidades individuais. Ao concluir cada etapa do curso de inglês, é dada uma certificação com reconhecimento internacional.

O analista contábil João Vitor Soares Bezerra, 25, conta que o Mover Hello foi o primeiro contato que ele teve com um curso de inglês. "Era recém-formado no ensino superior e em busca de dar próximos passos, um deles seria o inglês, então tudo veio a calhar. Vejo como positivo o fato de conteúdo ser bem dividido, começar de forma simples e a complexidade ir aumentando de forma gradativa".

Sobre carreira, ele conta que percebe que para algumas áreas é fundamental ter o inglês para subir de cargo. "Novas possibilidades se abrem. Recentemente, fui promovido a vaga que estou e uma das coisas que chamaram a atenção foi justamente estar quase finalizando o curso. Com certeza esse programa mudou a vida de muita gente e isso não tem preço, meus filhos e parentes serão impactados e muitos outros."