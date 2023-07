Como evitar dor nas costas causada por horas diante do computador

Ao contrário do "tech neck" (pescoço de tecnologia, em tradução livre), termo usado para delimitar o esforço repetitivo que aflige a região por olhar para baixo para telefones e tablets, a dor nas costas causada por se curvar sobre um computador pode afetar o pescoço, os ombros e as costas inteiras.

Perguntei a especialistas como podemos evitar essa dor.

Especialistas recomendam adequar a altura da tela do computador para evitar dores nas costas - Kris Tan/Adobe Stock

Ajuste seu espaço de trabalho

Seus braços devem estar posicionados em ângulo reto e a tela deve estar no nível dos seus olhos, diz Edward Wei, especialista em medicina física e reabilitação do Hospital Geral de Massachusetts. Ele sugere usar um suporte para laptop ou uma pilha de livros, além de um teclado sem fio.

Faça intervalos

Programe um despertador para lembrar de se movimentar a cada meia hora, mesmo que só por alguns minutos, afirma Cara Prideaux, professora assistente de medicina física e reabilitação na Clínica Mayo.

Mesmo "estratégias de micromovimento", como mexer os dedos, podem ajudar a evitar dores.

Quando a dor atacar, alongue-se

Alongamentos simples podem melhorar as costas doloridas. Enquanto estiver sentado, "pegue o pé direito e cruze-o sobre o joelho esquerdo", diz Jessamyn Stanley, autora de "Every Body Yoga" (Todos os corpos na yoga, em tradução livre).

Em seguida, "dobre o corpo para a frente sobre a perna, se for confortável, e depois troque de lado". Repita algumas vezes. Para dor na parte superior das costas, segure os cotovelos opostos com as duas mãos, formando uma "moldura". Em seguida, mova essa moldura acima da cabeça, abra seu peito e mantenha a posição durante algumas respirações.

Faça exercícios para fortalecer o core

Uma meta-análise de 2019 descobriu que o exercício físico regular é a maneira mais eficaz de prevenir dores recorrentes nas costas.

Especialistas aconselham focar em seu core, núcleo do corpo que inclui os músculos das costas, flexores do quadril, glúteos, quadríceps e isquiotibiais. Nnaemeka Echebiri, fisiatra especializado em coluna e medicina musculoesquelética no Hospital de Cirurgias Especiais em Nova York, recomenda ioga, caminhada e natação.

Repense sua posicão para assistir TV

Assistir a programas de TV na cama enquanto equilibra um notebook no peito é uma "posição a ser evitada", recomenda Echebiri. Em vez disso, sente-se ereto, coloque um travesseiro verticalmente atrás das costas e coloque o computador em um suporte. E lembre-se: se a dor durar mais de três meses, consulte um médico ou um fisioterapeuta.

Tradução Luiz Roberto M. Gonçalves