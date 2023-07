Gengivite é fase inicial de doença que pode causar perda dos dentes

The New York Times

Se a sua saliva às vezes fica rosada pelo menos algumas vezes por semana depois de escovar os dentes ou usar fio dental, é possível que você tenha uma doença gengival em estágio inicial. Essa condição também pode ter outros sintomas surpreendentes –ou nenhum.

"É uma doença muito, muito silenciosa", diz Rodrigo Neiva, catedrático de periodontia da Penn Dental Medicine.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, quase metade dos adultos americanos idosos apresenta sinais de doença gengival e 9% têm doença gengival grave, conhecida como doença periodontal.

Doenças gengivais podem causar perda de dentes - Hoi Chan/The New York Times

Quando não tratada, a condição pode ser mais difícil de curar. "Os pacientes podem acabar perdendo os dentes", afirma Neiva. E algumas pesquisas relacionaram a doença periodontal com outras condições de saúde, como demência, diabetes e doenças cardíacas.

A doença gengival precoce, chamada de gengivite, é caracterizada pela inflamação da gengiva.

"É causada por bactérias nos dentes –a placa– que liberam produtos que irritam as gengivas", diz Deborah Foyle, chefe interina do departamento de periodontia da Escola de Odontologia da Universidade Texas A&M.

Uma boa higiene oral é a chave para prevenir a doença das gengivas, porque remove a placa dos dentes antes que as bactérias possam danificar as gengivas. Frequentemente, as pessoas desenvolvem gengivite porque não estão escovando e usando fio dental adequadamente. Às vezes, apenas partes das gengivas são afetadas –especialmente as gengivas na parte de trás dos dentes, onde as pessoas geralmente não escovam bem, pontua Neiva.

Os dentistas podem diagnosticar a gengivite usando um instrumento especial que mede a distância entre as gengivas e os dentes, disse Y. Natalie Jeong, professora e catedrática do departamento de periodontologia da Universidade Tufts. Espaços maiores são indícios dessa condição.

Quando a gengivite não é tratada, as bactérias podem invadir e destruir os tecidos embaixo das gengivas, causando doença gengival avançada. "O osso que sustenta os dentes começa a quebrar, deixando as raízes dos dentes expostas e sensíveis em alguns casos", afirma Foyle. "Espaços se desenvolvem entre os dentes, e estes começam a se soltar."

Pessoas que fumam, têm diabetes ou rangem os dentes possuem chance maior de desenvolver doenças gengivais, diz Jeong. Alguns medicamentos, como esteroides e certos medicamentos para epilepsia e câncer, também podem aumentar o risco. A genética também pode tornar as pessoas mais ou menos suscetíveis, observa ela.

As pessoas que raramente têm cáries também podem ser mais propensas do que outras a ter gengivite, diz Neiva. Isso ocorre porque as bactérias que causam doenças gengivais dominam e suprimem as bactérias que causam cáries.

"É muito comum ver pacientes com doença periodontal muito avançada, sem nenhuma cárie", afirma ele.

A gengivite muitas vezes passa despercebida porque não causa dor. Mas as pessoas com gengivite podem notar que suas gengivas sangram quando escovam ou usam fio dental, pontua Neiva. A parte das gengivas adjacente aos dentes também pode parecer vermelha, em vez de rosa.

Fumantes com a condição podem não apresentar nenhum sangramento ou outros sintomas, pontua Jeong. "As pessoas tendem a pensar: 'Ok, minhas gengivas nunca sangram, devo estar bem'", indica ela –mas é um equívoco.

A escovação regular e o uso de fio dental podem ajudar a prevenir a doença da gengiva, mas depois que a gengivite se instala uma boa higiene bucal em casa talvez não seja suficiente. As bactérias podem ter começado a se acumular abaixo do nível da gengiva, diz Neiva. Nesses casos, uma limpeza profissional e, às vezes, antibióticos podem tratar –e curar– a gengivite.

Uma vez que a gengivite progrediu para uma doença periodontal mais avançada, as gengivas podem começar a recuar, fazendo com que os dentes pareçam mais longos, diz Jeong. As pessoas também podem ter maior sensibilidade . Seus dentes podem não se encaixar da mesma maneira quando elas mordem, porque se deslocaram, e podem ter mau hálito crônico. Eventualmente, os dentes podem começar a se soltar e até cair.

A doença periodontal avançada nem sempre tem cura. Dentistas e periodontistas podem, no entanto, recomendar tratamentos que retardam ou previnem mais perda de gengiva e osso. Eles também podem limpar profundamente as raízes dos dentes afetados e recomendar uma cirurgia gengival.

Manter as gengivas saudáveis é basicamente simples: escove os dentes duas vezes por dia, use fio dental uma vez por dia e consulte seu dentista para limpezas pelo menos a cada seis meses, diz Neiva.

"Quanto mais cedo detectamos o problema, mais podemos fazer", finaliza ele.

Tradução Luiz Roberto M. Gonçalves