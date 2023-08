Eficácia de óculos para luz azul contra cansaço visual é questionada

The New York Times

A proposta dos óculos com filtro de luz azul é atraente: uma maneira fácil de neutralizar aquela sensação de olhos cansados que surge depois de horas navegando no celular ou olhando para um laptop.

As evidências a favor deles, porém, não são muitas. E uma nova revisão de 17 estudos contribui para um consenso crescente de que eles provavelmente não evitam ou aliviam o cansaço visual.

A expressão "luz azul" se refere a uma gama de comprimentos de onda de luz que estão ao nosso redor —ela é emitida pelo sol, e pelas telas também. Nas últimas décadas, alguns especialistas se perguntaram se a luz azul seria a culpada pela "síndrome da visão computacional" —condição que envolve irritação nos olhos e outros problemas, incluindo dor de cabeça e visão embaçada, que muitas pessoas experimentam após um longo tempo de tela. Mas culpar a luz azul por isso é controverso, disse Laura Downie, professora associada de optometria e ciências da visão na Universidade de Melbourne (Austrália) e autora da nova revisão.

Revisão de 17 aponta que óculos para luz azul não aliviam o cansaço visual provocado por telas - Chang W. Lee/The New York Times

Ela e sua equipe descobriram que parecia não haver benefício no uso de óculos com filtro de luz azul, em comparação com lentes padrão, para reduzir o cansaço visual. Os ensaios incluídos na revisão foram relativamente pequenos —o maior teve 156 participantes.

Os pesquisadores há muito tempo são céticos de que os óculos de luz azul possam reduzir o cansaço visual, disse Mark Rosenfield, professor da Faculdade de Optometria da Universidade Estadual de Nova York (EUA). Estudos anteriores também foram geralmente pequenos, mas vários descobriram que as lentes não evitavam que os olhos das pessoas ficassem cansados ou irritados, e não pareciam melhorar a visão.

A nova revisão encontrou resultados mistos para óculos com filtro de luz azul e sono: alguns estudos mostraram melhores pontuações de sono entre os usuários, enquanto outros deram o resultado contrário. Há evidências de que a luz azul também pode prejudicar o sono, inibindo a capacidade do cérebro de secretar melatonina, o hormônio que nos prepara para descansar, disse o doutor Raj Maturi, porta-voz da Academia Americana de Oftalmologia e especialista em retina no Instituto de Olhos do Centro-Oeste.

A quantidade de luz azul que um telefone ou computador emite é na verdade bastante baixa, disse a doutora Downie, e talvez seja por isso que bloqueá-la não ajuda muito a melhorar o cansaço visual. Mas se você passa quatro ou mais horas por dia em um computador, ainda assim corre o risco de sofrer irritação ocular induzida pela tela, acrescentou ela. A maneira como usamos os olhos quando olhamos para uma tela por longos períodos de tempo, especialmente perto do rosto, pode causar desconforto.

A doutora Downie e outros especialistas recomendaram algumas dicas que podem ajudar.

Lubrifique seus olhos

Parte do motivo pelo qual seus olhos podem doer é que você pisca muito menos quando está colado a uma tela, disse o doutor Craig See, oftalmologista do Instituto dos Olhos Cole da Clínica Cleveland. Isso significa que seus olhos secam mais facilmente. Se você sente cansaço visual regularmente, considere usar colírio três a quatro vezes por dia, recomendou o doutor Maturi.

"Costumo dizer às pessoas que se você sabe que seus olhos tendem a ficar arenosos, quase como se houvesse entrado algo neles, depois de usar o computador, você pode até colocar lágrimas artificiais antes de se sentar", disse o doutor Ehrlich, professor assistente de oftalmologia e ciências visuais na Universidade de Michigan.

Faça pausas

Os especialistas em saúde ocular geralmente recomendam a regra "20-20-20": a cada 20 minutos, faça uma pausa de 20 segundos e olhe para algo a 20 pés (6 metros) de distância. Este exercício ajuda a relaxar os músculos oculares, disse o doutor Maturi. No entanto, alguns pesquisadores sugeriram que intervalos de 20 segundos podem não ser longos o suficiente.

Reduza o brilho

É importante considerar a luz em toda a sala, não apenas a que vem do computador. Reflexos e brilhos na tela podem cansar seus olhos, disse a doutora Downie. Certifique-se de que seu computador esteja posicionado de forma a minimizar os reflexos de fontes de luz e superfícies reflexivas, como janelas e portas de vidro.

Posição é tudo

Mantenha o centro da tela logo abaixo do nível dos olhos e, se estiver com cansaço visual, tente afastar o computador de você —a distância ideal é geralmente de 50 a 70 centímetros da cabeça, disse a médica.

O mesmo conselho vale para seu telefone: seus olhos precisam trabalhar mais quando você segura o telefone próximo ao rosto, disse o doutor Rosenfield. Tente segurá-lo a pelo menos 40 centímetros de distância, sugeriu ele.

Peça ajuda

Se você sente cansaço visual constante e nenhuma dessas soluções funciona depois de três ou quatro semanas, procure um oftalmologista, aconselhou o doutor Maturi.

E o sono?

Existem algumas ferramentas que podem ser igualmente eficazes para ajudá-lo a dormir, como óculos especiais, disse o doutor Rosenfield. Por exemplo, alguns smartphones mudam automaticamente a tela para tons mais quentes ("luz noturna") após um horário definido. A Academia Americana de Oftalmologia recomenda que as pessoas usem aplicativos como f.lux para mudar a cor de suas telas à noite, o que pode ajudar a emitir menos luz azul.

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves