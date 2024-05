Socorro psicológico é essencial para prevenir transtornos mentais em vítimas das chuvas no RS

São Paulo

A ciência entende o trauma como um evento marcante que pode gerar respostas psíquicas. Desta forma, presenciar eventos catastróficos e traumáticos, como o que acontece no Rio Grande do Sul, pode resultar em transtornos mentais severos. Para especialistas ouvidos pela Folha, primeiro-socorro psicológico para as vítimas das chuvas é estratégia determinante para evitar o adoecimento mental.

Segundo o psicólogo, Christian Haag, professor da PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse, há sentimentos em comum que as vítimas de situações desastrosas experimentam.

Mulher chora em Eldorado do Sul ao deixar sua casa para trás na enchente - Amanda Perobelli/Reuters

Haag afirma que é esperado sentir medo, desesperança, solidão, ficar em estado de choque e até apresentar sintomas físicos como confusão mental, tensão muscular, mudanças no apetite e alterações no sono.

"Isso não é, a princípio, sinal de transtorno mental. A intervenção feita neste momento não é classificada como um tratamento psicológico, mas sim como uma interação que visa favorecer a resiliência da pessoa. O problema surge quando essas reações se mantêm a longo prazo, produzindo sofrimento e dificuldade no funcionamento normal da vida", afirma.

Com o intuito de prevenir o adoecimento mental da população, a PUC-RS e o CRP (Conselho Regional de Psicologia) criaram um curso rápido em vídeo com orientações para quem está atuando no resgate. A ideia é que os voluntários possam auxiliar psicologicamente os resgatados. "Nós classificamos isso como primeiros socorros psicológicos", explica o professor.

Os principais objetivos do treinamento são prover algum grau de conforto emocional, ajudar as vítimas a se reconectarem com as próprias redes de apoio (amigos e família) e prevenir transtornos mentais severos a médio prazo, como depressão e ansiedade. O curso não é direcionado a profissionais da saúde mental, mas sim a todos os voluntários.

"A primeira coisa que ensinamos é observar, escutar a pessoa e realizar ações para aproximá-la de serviços e recursos básicos, além de fornecer informações e ajudar a acalmá-la", diz.

Segundo o professor, com a normalização da situação, a maioria das pessoas consegue se recuperar. Alguns, porém, desenvolvem transtornos mentais. Nesses casos, é imprescindível procurar auxílio psicológico e médico, afirma.

Os especialistas recomendam observar quando o sofrimento ultrapassa a normalidade. Se as sensações negativas persistirem por mais de um mês após o evento pode ser um sinal. O psiquiatra Elton Kanomata, do Hospital Israelita Albert Einstein, afirma que deixar de realizar atividades do dia a dia, como tomar banho, comer e pentear o cabelo, são exemplos.

Além disso, é preciso observar a frequência de pesadelos e de sentimentos de alerta, tensão, tristeza ou ansiedade. Quando não há solução espontânea e há necessidade de procurar auxílio médico psiquiátrico e psicológico.

"Depois que a situação se estabilizar, a tendência é que o caminho para reconstruir essas vidas seja o mesmo que foi tomado em Brumadinho (MG) e Mariana (MG): formação de grupos de apoio, intermediados por psicólogos, nos quais as pessoas possam falar sobre o que sentem e que muitas outras também sentem", afirma Kanomata.

A experiência de compartilhar os traumas com aqueles que viveram a mesma situação é alternativa eficiente para lidar com as consequências, segundo o psicólogo Lucas Veiga sobre os resultados das terapia em grupo.

O psicólogo diz que tornar a questão coletiva tem efeitos muito "interessantes" na saúde mental.

Quem cuida de quem está cuidando?

Os profissionais alertam que voluntários que atuam nos resgates, bombeiros, prestadores de serviço e até psicólogos e psiquiatras também precisam receber cuidados na área mental, uma vez que estão ainda mais expostos a situações impactantes, como encontrar corpos, escutar histórias tristes, além de viver as próprias dificuldades.

"Aqueles que estão na linha de frente merecem ter esse cuidado com a saúde mental, pois, se não, são eles que também adoecem, mas acabam não recebendo a devida atenção", conclui Kanomata.