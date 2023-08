Saiba como fazer uma folga em casa parecer uma pausa real

The New York Times

Sim, as férias são boas para você, mas equilibrar os horários de trabalho pode ser complicado —e viagens frequentes de avião geralmente não cabem no orçamento da família média. Portanto, considere umas férias caseiras. Alguns dias em casa "podem trazer mais felicidade do que uma longa aventura", disse Jaime Kurtz, professora de psicologia da Universidade James Madison. Aqui estão algumas dicas para obter essa sensação de férias enquanto tira uma boa folga em casa.

Cozinhar comidas de outras países em casa é uma dica para se divertir durante as férias - Cecilie Arcurs/peopleimages.com/Adobe Stock

ESCOLHA SEU ESTADO DE ESPÍRITO

Cassie Mogilner Holmes, professora de marketing da Escola de Administração Anderson da Universidade da Califórnia em Los Angeles, estudou como as pessoas podem obter os benefícios de férias em um fim de semana típico. Em um estudo de 2020, ela e seus colegas dividiram alguns trabalhadores em dois grupos: um foi instruído a passar um fim de semana como qualquer outro; o segundo grupo foi convidado a tratar o fim de semana como férias.

"Descobrimos que aqueles a quem dissemos para pensar no fim de semana como férias estavam significativamente mais felizes" quando voltaram ao trabalho do que os que o trataram como um fim de semana normal, disse Holmes. As pessoas do grupo de férias não fizeram mudanças radicais. Em vez disso, tudo pareceu se resumir a uma mudança de mentalidade.

DESCUBRA O QUE VOCÊ DESEJA DE UMA VIAGEM E TENTE RECRIAR ISSO

Sahara Rose De Vore disse que grande parte de seu trabalho como coach de viagens envolve ajudar as pessoas a descobrir que tipos de experiências estão procurando. Ela recomenda fazer uma pergunta semelhante antes de umas férias caseiras: o que posso trazer para minha casa que pode me ajudar a ter esses sentimentos? Se você gosta de viajar porque permite conhecer novas culturas, que tal passar alguns dias cozinhando receitas de outras partes do mundo?

PLANEJE SUAS FÉRIAS EM CASA E LEMBRE-SE DEPOIS

Diversos estudos mostraram que o planejamento pode ajudar a reduzir o estresse, e que as pessoas costumam ser mais felizes antes de uma viagem do que durante a mesma. Portanto, faça o que puder para aumentar sua expectativa. Estratégias como escrever uma coisa que você está esperando para o dia seguinte podem ajudar.

Sonja Lyubomirsky, professora de psicologia da Universidade da Califórnia em Riverside, citou a regra do "pico final", que sugere que as pessoas tendem a julgar uma experiência com base em seu ponto alto, e também no modo como ela terminou. Ela sugeriu anotar alguns pensamentos sobre algo de que você gostou ou algo novo que aprendeu, ou simplesmente olhar fotos para manter a magia pós-férias por mais tempo.