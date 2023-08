Veja dicas para ajudar a superar o jet lag nas viagens

The New York Times

Você chegou a Paris, mas, em vez de escalar a Torre Eiffel, está desmaiando sobre seu suflê. Culpe o jet lag, ou a diferença de fusos horários, quando o ritmo circadiano do seu corpo (os horários esperados para dormir e acordar) está fora de sincronia com sua nova localização, deixando você com nevoeiro cerebral ou insônia. Aqui estão alguns truques para ajudá-lo a recuperar seu ritmo mais rapidamente.

MUDE ANTES DE IR

A diferença de horário e a direção em que você viaja contribuem para o jet lag, disse Jay Olson, pós-doutorando na Universidade de Toronto em Mississauga (Canadá). Ele disse que viajar para oeste, quando você precisará dormir e acordar mais tarde para combinar com o novo fuso horário, é mais fácil para a maioria das pessoas do que viajar para leste, quando você faz o oposto. Para viagens mais curtas, faça uma mudança gradual de uma hora por dia para cada fuso horário que você cruzará.

APROVEITE O PODER DA LUZ

A luz brilhante ajuda a manter nosso relógio interno sincronizado com o mundo exterior. Para viagens mais longas, procure ou evite luz forte em horários específicos. Começando alguns dias antes da viagem, mude gradualmente os horários claros e escuros de seu local de origem para os do seu destino, usando óculos escuros, luz solar ou outras fontes de luz.

CONSIDERE MELATONINA

Se você está tendo problemas para dormir mais cedo antes de viajar para o leste, Vishesh Kapur, fundador do Centro de Medicina do Sono da Universidade de Washington, sugere tomar 1 miligrama de melatonina cerca de quatro horas antes de dormir, até três dias antes da viagem. (A melatonina é uma substância produzida naturalmente no corpo ao cair da noite, sinalizando que é hora de dormir.)

FAÇA UMA SESTA RÁPIDA

Se você se sentir esgotado enquanto seu corpo se adapta, tire uma soneca de 20 minutos, disse o doutor Kapur. Se você cochilar mais que isso, o nevoeiro cerebral pode piorar ou você pode ter problemas para adormecer à noite.

REFRESQUE-SE COM UM CHUVEIRO

Se disponível, uma borrifada no aeroporto entre voos longos pode fazer maravilhas para um corpo cansado.

APROVEITE AO MÁXIMO O LAG

Se você espera acordar bem tarde ou cedo conforme seu corpo se ajusta, planeje com antecedência. No início da viagem, você pode ter mais energia para visitar lugares como o Mercado Noturno Patpong em Bangkok, por exemplo, ou o leilão de atum no início da manhã no Mercado de Peixes Toyosu em Tóquio.

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves