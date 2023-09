Descongestionante em remédios para resfriado não funciona, diz painel da FDA

The New York Times

Um painel consultivo da FDA (agência reguladora de alimentos e drogas dos Estados Unidos) concordou por unanimidade na terça-feira (12) que a fenilefrina, um ingrediente descongestionante comum usado em muitos medicamentos para resfriado vendidos sem receita médica, é ineficaz.

A votação do painel sugere uma provável decisão da agência de proibir o ingrediente no país, o que resultaria na retirada de centenas de produtos que o contêm das prateleiras das farmácias.

Se a FDA ordenar a remoção, um grupo comercial alertou que vários produtos populares –incluindo os remédios para gripe e resfriado Tylenol, Mucinex e Benadryl– poderiam ficar indisponíveis à medida que as empresas corressem para reformulá-los.

Especialistas disseram que usuários do medicamento estavam apenas atrasando sua opção por um remédio eficaz - Adobe Stock

As autoridades da agência federal geralmente seguem as recomendações dos painéis consultivos, embora nem sempre, e pode levar alguns meses para que cheguem a uma decisão final. As conclusões também podem ser contestadas, prolongando qualquer movimento no sentido de substituir produtos ou recolher estoques das lojas.

Entretanto, os especialistas aconselharam os consumidores a não entrarem em pânico nem jogarem fora todos os medicamentos do seu armário. Apesar de os conselheiros da agência terem decidido que a fenilefrina não é eficaz para aliviar a congestão nasal quando tomada por via oral, ela não é perigosa, e os produtos contêm outros ingredientes que aliviam os sintomas do resfriado.

A votação do painel seguiu à revisão, na segunda e terça, de vários estudos existentes, com grande parte dos conselheiros concluindo que a pesquisa resolveu a questão de que o ingrediente é inútil e não melhor que um placebo.

Vários conselheiros observaram que os pacientes que tomavam o medicamento estavam apenas atrasando sua opção por um remédio eficaz.

"Se você estiver com o nariz entupido e tomar esse medicamento, continuará com o nariz entupido", diz Leslie Hendeles, farmacêutica da Universidade da Flórida em Gainesville, que, junto com colegas, solicitou pela primeira vez à FDA em 2007 que o medicamento fosse retirado do mercado.

Se a agência decidir que o descongestionante deve ser eliminado dos produtos, isso poderá perturbar significativamente o mercado para os fabricantes de medicamentos para resfriado.

E mais: poderia renovar o uso generalizado de uma droga alternativa, a pseudoefedrina, que ficava atrás dos balcões das farmácias ou em armários trancados porque era frequentemente usada em laboratórios ilícitos de metanfetamina.

Tradução Luiz Roberto M. Gonçalves