Brasil tem quase 17 milhões de adultos vivendo com diabetes

Tem lactobacilos vivos aí? O consumo de probióticos, microrganismos essenciais para a flora intestinal, pode ajudar a reduzir a perda cognitiva em pacientes com demência. Consumir probiótico lactobacillus por três meses reduz o declínio cognitivo em comparação àqueles que não o fizeram, mostrou apresentada no congresso Nutrition 2023 .

DNA no ar? Em uma tentativa de mapear as espécies existentes em uma floresta na Dinamarca, cientistas da Universidade de Copenhagen criaram um teste que identifica o material genético de organismos em suspensão no ar. As moléculas podem ajudar na detecção da biodiversidade, indicando espécies ainda desconhecidas para a ciência, e ajudar a monitorar a presença de certas espécies ameaçadas em habitats naturais.