Folha lança Todas, iniciativa que visa ampliar o conteúdo voltado às mulheres

São Paulo

Com o objetivo de aumentar a cobertura sobre autocuidado, saúde, moda, carreira, política e cultura para mulheres, a Folha estreia nesta quinta-feira (5) a iniciativa multiplataforma Todas.

As publicações terão como propósito dialogar com mulheres sobre tomada de decisões, problemas do dia a dia, questões físicas e emocionais, destaques do noticiário, além de refletir sobre carreira, empreendedorismo e gestão de recursos.

Os textos, vídeos e newsletter serão feitos a partir da curadoria de jornalistas, especialistas e colunistas mulheres e estarão disponíveis em uma página no site do jornal. A iniciativa irá abastecer todos os núcleos editoriais.

Todas tem como objetivo aumentar a produção de conteúdo voltado às mulheres - Catarina Pignato

O projeto, que será comandado pela editora Victoria Damasceno, conta com a editora-adjunta Sílvia Haidar e as repórteres Bárbara Blum e Vitória Macedo. Todo o material publicado terá como base os pilares que norteiam as práticas diárias da Folha, como o espírito crítico, a pluralidade e o apartidarismo.

Como parte da iniciativa, Ana Fontes, CEO da RME (Rede Mulher Empreendedora), e Joanna Moura, especialista em moda e autora de "E se eu parasse de comprar? O ano que fiquei fora de moda" (Harper Collins, 2021) juntam-se ao time de colunistas mulheres do jornal, que já conta com nomes como Vera Iaconelli, Tati Bernardi e Mirian Goldenberg.

Textos exclusivos e notícias produzidas por parceiros nacionais e internacionais farão parte do repertório. O material veiculados será marcado por diversidade: todas as fases da vida, faixas de renda, etnias e todos os tipos corporais, por exemplo, serão contemplados nas produções.

O projeto terá uma newsletter semanal, que trará ao centro do debate reflexões sobre o noticiário e discussões de relevância para mulheres. Os emails, assinados pela editora, trarão também dicas de leitura e sugestões culturais. O primeiro disparo será feito em 25 de outubro. Para fazer parte, basta preencher a caixa abaixo ou fazer um breve cadastro aqui, na Minha Folha.

Além disso, a iniciativa contará com a Comunidade Todas, um grupo permanente no WhatsApp que irá conectar leitoras, assinantes ou não, entre si e com a Redação. Por meio de grupos e subgrupos, as participantes terão a oportunidade de discutir assuntos relacionados a política, carreira, cultura e autocuidado a partir de segunda-feira (9). Também está prevista a participação de jornalistas ou especialistas convidadas para interação com as leitoras. Para participar, basta preencher este formulário ou enviar uma mensagem para interacao@grupofolha.com.br.

Para acompanhar a iniciativa, você pode seguir Todas em redes sociais como o Instagram. Os canais serão uma forma de conexão entre as jornalistas que fazem parte do núcleo com as leitoras.