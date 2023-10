Comunidade Todas vai conectar leitoras e Redação por grupo no WhatsApp

Americana (SP)

A Folha lança nesta segunda-feira (9) a Comunidade Todas, um grupo permanente no WhatsApp que irá conectar leitoras, assinantes ou não, entre si e com a Redação. A coordenação é das jornalistas Rebeca Oliveira e Nayani Real.

A comunidade integra a iniciativa Todas, um projeto multiplataforma que irá aumentar a produção de conteúdo voltado às mulheres no site do jornal. A criação do novo grupo é uma remodelação do Projeto Leitoras, que por um ano e meio reuniu quase 200 mulheres em rodas de conversa pelo WhatsApp e em encontros pela plataforma Zoom.

Todas visa aumentar a produção de conteúdo voltado às mulheres no jornal - Catarina Pignato

Naquele modelo, as conversas aconteciam em torno de um tema escolhido pelas próprias participantes a partir de enquete e ocorriam a cada duas semanas com duração de cinco dias. Nesse período, uma jornalista da Folha, colunista ou convidada externa se somava por aproximadamente uma hora para debater com o grupo, que era composto por no máximo dez pessoas cada vez.

Agora, a comunidade, em formato de grupo, será permanente. Ela funciona como uma espécie de guarda-chuva sob o qual serão reunidos e organizados subgrupos relacionados.

Esse guarda-chuva é chamado de grupo de avisos e atua como um mural para que a administradora mande avisos e informações importantes para todas as leitoras. Neste espaço, não haverá engajamento entre as participantes, que ficarão anônimas.

Inicialmente, os subgrupos terão como temáticas "política", "carreira", "autocuidado" e "cultura". Neles, a troca de ideias entre as participantes será livre —desde que respeitadas as regras de conduta.

Subgrupos adicionais poderão ser criados de acordo com o noticiário ou a demanda das leitoras. O WhatsApp permite que uma comunidade tenha, além do grupo de avisos, até 50 grupos temáticos, com 2.000 participantes cada.

Também está prevista a participação de jornalistas ou especialistas convidadas em momentos específicos para interação com as leitoras.

Para garantir que apenas mulheres estejam presentes na Comunidade Todas, não será fornecido um link de acesso universal. Para participar, a interessada deve preencher este formulário e aguardar instruções. Outra opção é enviar uma mensagem para interacao@grupofolha.com.br.

Após a adesão, a participante será direcionada aos diferentes subgrupos. A qualquer momento, sem necessidade de aprovação, a leitora poderá sair dos subgrupos e da comunidade.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com dois meses de assinatura digital grátis