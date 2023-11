Iniciativa Todas recebe Prêmio Aberje de Mídia do Ano

São Paulo

A iniciativa multiplataforma Todas, que amplia o conteúdo para mulheres na Folha, foi premiada pela Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) como Mídia do Ano na categoria Inovação em Produção de Conteúdo.

O Prêmio Mídias do Ano é entregue a veículos e empreendimentos de mídia que se destacam em sua área de atuação. Os vencedores são definidos por indicações dos membros dos Conselhos Deliberativo e Consultivo e pela Diretoria Executiva da Aberje.

"A presença das mulheres nas áreas de comunicação —do jornalismo à comunicação corporativa— é dominante. Ainda assim, há desafios a se enfrentar. Neste sentido, a iniciativa Todas, da Folha de S.Paulo, cumpre um importante papel na criação de espaços para vozes femininas e diversas, aumentando a cobertura de temas voltados às mulheres, desde saúde mental e carreira, passando por maternidade e cultura. A iniciativa transforma a realidade não só de quem lê, mas também de quem trabalha com a informação. A rápida adesão de empresas apoiando o projeto (11 cotas em menos de 1 mês), mostra como o tema é relevante para o posicionamento das empresas em diversos setores", afirma a Aberje.

Catarina Pignato

"Pela pertinência da iniciativa em um dos principais veículos de comunicação do país, adicionado a outras iniciativas que visam dar perenidade à formação e o estreitamento na relação da redação com suas leitoras, o Prêmio Mídia do Ano, na Categoria Inovação em Produção de Conteúdo, é concedido à iniciativa Todas, do jornal Folha de S.Paulo", justifica.

A cerimônia de premiação será no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, no espaço Pátio Welucci, no Brooklin, na zona sul de São Paulo.

Esta é a 49ª edição do prêmio que incentiva e difunde as melhores práticas da comunicação organizacional no Brasil. Ele se destaca como um dos mais prestigiados prêmios na área da comunicação empresarial.

O projeto, lançado em outubro deste ano, é comandado pela editora Victoria Damasceno e conta com a editora-adjunta Sílvia Haidar e as repórteres Bárbara Blum e Vitória Macedo. Todo o material publicado tem como base os pilares que norteiam as práticas diárias da Folha, como o espírito crítico, a pluralidade e o apartidarismo.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com dois meses de assinatura digital grátis