O que acontece quando você ativa a soneca no seu despertador

Quão ruim realmente é apertar o botão de soneca quando o alarme dispara? E fazer isso uma segunda ou uma terceira vez?

Nova pesquisa da Suécia sugere que pode não ser tão prejudicial para o sono quanto parece, embora alguns especialistas ainda desaconselhem.

Em dois estudos, pesquisadores examinaram os efeitos de apertar o botão de soneca, ou usar alarmes intermitentes, para adiar o momento de finalmente sair da cama. Eles começaram entrevistando mais de 1.700 pessoas sobre seus hábitos de sono e descobriram que quase 70% delas apertavam o botão de soneca rotineiramente. Os participantes geralmente faziam isso porque se sentiam muito cansados para acordar, embora 17% tenham dito que apertavam o botão porque "dava uma sensação boa".

Novo estudo sugere que apertar o botão de soneca no despertador pode não ser tão ruim para o sono quanto a gente pensa - David Walter Banks for The New York Times

Os pesquisadores então fizeram com que 31 pessoas que costumavam apertar o botão de soneca passassem várias noites em um laboratório do sono. Em uma manhã, eles podiam apertar o botão de soneca a cada 10 minutos, por até 30 minutos extras de descanso. Mas em outra manhã, eles tinham que levantar imediatamente após o alarme tocar.

Logo após acordarem, os participantes foram expostos a luzes acesas e receberam problemas de matemática e outros testes cognitivos — um desafio ainda mais irritante do que um alarme estridente, e que os participantes tiveram que completar antes de tomar uma xícara de café.

No geral, os participantes tiveram um desempenho um pouco melhor em alguns testes cognitivos quando puderam apertar o botão de soneca por 30 minutos, e a qualidade do sono deles não foi significativamente pior por causa da ativação da soneca pela manhã, diz Tina Sundelin, pesquisadora da Universidade de Estocolmo e autora principal dos estudos.

Se você costuma ficar muito cansado pela manhã, "meio dormir, ou dormir em vez de estar acordado e não funcionando, pode realmente ser útil para acordar completamente", diz ela.

A parte do estudo realizada no laboratório do sono incluiu apenas um pequeno número de pessoas, e a idade média dos participantes era de cerca de 27 anos. Esses dois fatores dificultam a obtenção de conclusões generalizadas sobre os efeitos do apertar do botão de soneca no sono. Os pesquisadores também excluíram pessoas com sintomas de insônia e pessoas que disseram ter dificuldade para dormir em lugares diferentes de suas próprias camas.

De forma geral, os especialistas disseram que não há evidências fortes para provar definitivamente se é uma má ideia apertar o botão de soneca porque há pouquíssimas pesquisas sobre o assunto. Um estudo de 2022 com 450 pessoas nos Estados Unidos descobriu que aqueles que apertavam o botão de soneca não dormiam menos no geral. Mas outro estudo com cerca de 300 estudantes universitários no Japão descobriu que aqueles que apertavam o botão de soneca tinham uma inércia do sono mais prolongada — o que pode incluir a sensação sonolenta, confusa, irritável, "quase um pouco embriagada" que você tem quando acorda pela primeira vez, diz Phyllis Zee, especialista em medicina do sono da Northwestern Medicine. A inércia do sono também diminui a qualidade do pensamento, reduz o tempo de reação e piora a memória de curto prazo.

Apertar o botão de soneca pode tornar o despertar menos desagradável, diz John Saito, porta-voz da Academia Americana de Medicina do Sono. Voltar para a cama depois que o alarme toca leva você a uma fase mais leve do sono, diz ele, o que é uma maneira menos "brutal" de acordar do que de um sono mais profundo.

A vontade de apertar o botão de soneca pode indicar problemas maiores, diz Rachel Salas, diretora médica assistente do Centro de Sono e Bem-Estar da Johns Hopkins. Muitos dos que apertam o botão de soneca que ela vê estão privados de sono. Muitas vezes, eles não estão indo para a cama e acordando em horários consistentes; em alguns casos, pessoas que dependem do botão de soneca têm distúrbios do sono não diagnosticados, como narcolepsia e apneia do sono.

Em vez de definir e apertar vários alarmes, uma maneira melhor de sair da cama pode ser colocar seu telefone ou alarme do outro lado do quarto, diz Indira Gurubhagavatula, especialista em sono da Penn Medicine. Fazer isso pode quebrar o hábito de depender do botão de soneca e tornar mais difícil voltar a dormir. Pegar sol pela manhã também pode ajudar.

Se você consegue apertar repetidamente o botão de soneca em primeiro lugar, isso significa que você tem o luxo do tempo, diz Gurubhagavatula; você não precisa realmente acordar com o primeiro alarme. Então é melhor definir o alarme para o mais tarde possível, diz ela, e não perder os preciosos minutos de descanso entre as interrupções.

Ainda assim, ela reconheceu que isso pode não dissuadir os apertadores de botão de soneca de longa data.

"Há ciência e há hábito", diz ela.