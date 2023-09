São Paulo

O Brasil e o mundo estão pesquisando cada vez mais pelos termos "dormir" e "sono". No Brasil, as consultas aumentaram 130% nos últimos cinco anos (de 2019 a 2023) em comparação com o período anterior (2014 a 2018), segundo dados exclusivos do Google Trends divulgados nesta terça-feira (12). No mundo, o crescimento foi de 70% no mesmo período.

As buscas por "muito sono" ou "excesso de sono" também bateram recorde no Brasil em 2023. De acordo com a ferramenta do Google, "muito sono, o que pode ser?" é a segunda pergunta mais buscada sobre dormir/sono no país no último ano. "Como dormir rápido?" foi a primeira da lista.

Transtornos como depressão e ansiedade podem interferir no padrão de sono - Burdun/Adobe Stock

Outras perguntas da lista ainda tratam da posição para dormir (para bebês e grávidas, inclusive), do motivo de dormir e da quantidade de horas ideal.

História, música, oração, remédio e chuva são os termos mais buscados na consulta "...para dormir". No último ano, o Brasil foi o sexto país com mais interesse de busca por melatonina.

Transtornos como depressão e ansiedade podem mudar o padrão de sono, gerando dificuldades para dormir. "Durante o dia, quando estamos mais atarefados, o pensamento se estrutura no córtex pré-frontal do cérebro, onde estão as áreas de julgamento, planejamento e razão. Quando o córtex relaxa, ele se direciona às emoções. Consequentemente, os pensamentos ansiosos que estavam dormentes durante o dia surgem à noite", explica Monica Machado, psicóloga e fundadora da Clínica Ame.C.

Como dormir melhor

A prática de higiene do sono é formada por uma série de condutas indicadas por especialistas, que devem ser tomadas ao longo do dia, para conseguir dormir melhor à noite.

O neurocientista Andrei Mayer, professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e apresentador do podcast A culpa é do cérebro, explica que essa reeducação inclui algumas atitudes, como se expor mais à luz natural, evitar beber café após as 15h, praticar exercícios físicos (até uma hora e meia antes de dormir, pelo menos) e jantar duas horas antes de dormir.

Cliquei aqui e veja todas as dicas de higiene do sono recomendadas pelo neurocientista.

Veja as dez perguntas mais buscadas no Brasil relacionadas aos termos 'dormir' e 'sono' nos últimos 12 meses Como dormir rápido? Muito sono, o que pode ser? Como dormir melhor? O que tomar para dormir? Qual é a melhor posição para dormir? Por que dormimos? O que é apneia do sono? Quantas horas dormir por dia? Como tirar o sono? O que é paralisia do sono?

Os dez termos mais buscados no Brasil relacionados a '...para dormir' nos últimos 12 meses História para dormir Música para dormir Oração para dormir Remédio para dormir Chuva para dormir Posição para dormir História infantil para dormir Meditação para dormir Chá para dormir Som para dormir

