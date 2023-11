Saiba quando é importante usar sutiã e qual o modelo mais recomendado

São Paulo

O sutiã faz parte do dia a dia das mulheres. Algumas preferem não usar —mesmo a questão ainda sendo um tabu— enquanto outras se sentem desconfortáveis sem. Mas tem um momento essencial em que ele deve ser usado, como afirma a ginecologista e sexóloga Isabela Aguiar, que é durante os exercícios físicos.

Saiba quando o uso do sutiã é essencial e o que levar em consideração na hora de comprar - Pexels

"A mulher não deve realizar exercícios de impacto sem um top. Na corrida, por exemplo, dependendo da projeção da mama, o seu ligamento será mais exigido e a mulher terá desconforto", afirma a médica. O que não quer dizer, porém, que vai causar dor. É por isso que o top esportivo é o modelo mais recomendado pelos mastologistas.



Para que serve o sutiã?

Segundo a ginecologista, o sutiã é um ator coadjuvante para melhorar a sustentação da mama. "Ele age contra a gravidade —mas não evita a flacidez e queda— e, de uma certa maneira, preserva o estiramento dos ligamentos que compõem a mama", afirma.

Esses ligamentos dentro do tecido mamário, ela explica, são chamados ligamentos de Cooper e mantêm as mamas eretas. "É como se tivéssemos um fio elástico. Se muito solicitado, ele vai esgarçando. Se você sustenta a mama, você economiza esse fio e evita a perda de elasticidade", diz.

Deve ser utilizado sempre?

As médicas afirmam que ele não é obrigatório e que as mulheres estão se sentindo mais livres para decidir não usar. Mas, como diz Aguiar, a ginecologista, ele é essencial na prática de exercícios físicos.

A mastologista Mila Trementosa afirma que não há uma recomendação de que as mulheres devam sempre usar, mas que a dor mamária pode ser queixa de até 70% da população feminina. "Há sim uma recomendação do uso do sutiã na maior parte do dia neste grupo."

"Pude notar que com a mudança do estilo de trabalho, principalmente na pandemia, muitas mulheres passaram a não usar sutiã no home office, acreditando proporcionar maior conforto às mamas. Com isso, houve um aumento das queixas de dor mamária, pois a mama fica mais esticada e dói mais", afirma Trementosa, que é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM).

Qual sutiã escolher?

Segundo os especialistas, o melhor modelo é aquele que se adapta melhor à mama de quem usa. A mastologista e ginecologista Heloisa Pastore Gondim afirma que quem tem mamas menores pode usar sutiã sem muita sustentação, armação ou bojo. Já as maiores precisam de sustentação maior, alças mais largas para causarem menos dores nos ombros e até nas costas.

"Sutiãs com bojo também é uma questão muito mais estética e de conforto", diz Gondim. Mulheres com mamas mais pendulares optam pelo bojo para ter a aparência mais arredondada e dentro dos padrões. Eles não necessariamente sustentam mais.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Trementosa chama a atenção para a estrutura do sutiã. "Nessa peça, as mulheres devem tomar cuidado com o ferrinho que geralmente faz parte da estrutura, pois pode acabar machucando", diz. "É fundamental usar um sutiã que esteja devidamente ajustado ao corpo. Além do tamanho da mama, o tamanho das costas deve ser levado em conta."

O modelo mais recomendado pelos mastologistas é o top esportivo. "Principalmente para as pacientes com mamas mais volumosas", afirma Trementosa. Ela diz que o estilo nadador ajuda a distribuir o peso pelas costas.

Especialistas afirmam que o top esportivo é o modelo mais recomendado de sutiã. A peça também é essencial na prática de exercícios físicos - Pexels

O tecido também pode ser levado em conta. Existem os biodegradáveis que são anti-odor, que tem gerenciamento de umidade. Alguns modelos se ajustam ao corpo, como o micromodal.

Tem alguma relação com o câncer de mama?

A médica oncologista Isabella Drumond, dedicada ao câncer de mama, afirma que não há nenhuma relação entre a peça e a doença. "O câncer de mama é uma doença que acometerá 1 em cada 8 mulheres e já está bem sedimentado o conhecimento sobre alguns fatores de risco como idade mais avançada, fatores endócrinos, história reprodutiva, fatores comportamentais, ambientais e hereditários", diz.

A médica faz um alerta para que mulheres procurem um médico caso notem alguma alteração na mama e, as acima de 40 anos, façam mamografia anualmente.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Quando começar a usar?

Meninas enfrentam pressão estética desde cedo para usar sutiã. Normalmente, explica a mastologista Mila Trementosa, elas começam a utilizar entre os 8 e 13 anos, com o aparecimento do broto mamário, que configura um marco da entrada na puberdade. "Nessa fase, as adolescentes já recorrem ao uso do sutiã por uma questão muito mais social do que pela necessidade de sustentação."