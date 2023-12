Folha testa batons vermelhos para usar no Natal; conheça as marcas

São Paulo

Um dos maiores clássicos da maquiagem, o batom vermelho ganha ainda mais força quando chega o fim do ano —nada mais natalino, afinal, que tons carmim.

Mas o batom, antes aquele clássico formato de bala, evoluiu e agora existe em tons, texturas, com durações e efeitos diversos e para todos os bolsos. Em um mar de opções, nem sempre é simples decidir em qual apostar, principalmente para quem está começando no mundo das bocas avermelhadas.

Batom da marca Vic Beauté - Bruno Santos/Folhapress

"O que faz um bom batom vermelho é a capacidade de pigmentar os lábios de maneira uniforme, sem manchas, entregando a mesma textura no lábio todo", diz Vanessa Rozan, fundadora do Liceu de Maquiagem. "A cor precisa ter profundidade e vibração e a fórmula precisa ter durabilidade, mas sem ressacar lábios."

A Folha testou oito batons disponíveis em shoppings e farmácias brasileiros. Foram incluídos no teste os produtos mais falados em redes sociais e lançamentos relevantes no mercado nacional. Produtos multiuso e gloss não foram incluídos na avaliação.

O teste faz parte da seção de avaliações Folha Prova, que oferece ao leitor um guia de compra e uso. Hidratantes faciais, protetores solares e espumantes já foram abordados. É a terceira vez que um cosmético faz parte dos testes. O resultado não é um ranking, mas uma lista de produtos recomendados ao final de cada prova.

Os batons foram avaliados a partir de critérios levantados junto a maquiadores consultados para a reportagem. Textura, durabilidade, conforto nos lábios e praticidade na aplicação foram os aspectos que guiaram a prova. Embalagem e preço também entraram na conta.

Participaram da avaliação cinco jornalistas da redação da Folha, nem todas usuárias regulares de batom vermelho: Bárbara Blum, 28, repórter do núcleo Todas; Fernanda Mena, 46, repórter especial; Geovana Oliveira, 25, repórter de Equilíbrio; Sílvia Haidar, 41, editora-adjunta de Saúde e Equilíbrio e Vitoria Macedo, 23, repórter do núcleo Todas.



Bruna Tavares (R$ 39,90)

O produto se vende como um batom líquido de acabamento mate de longa duração. Segundo a maquiadora Carol Zaia, que trabalha na multimarcas Sephora, a estimativa é de 8 horas para que um batom seja considerado nesta categoria, algo mais facilmente alcançável pelos líquidos e pelos matificados. Para Fernanda Mena, a textura nos lábios foi seca e o cheiro, enjoativo. O batom ganhou pontos pelo aplicador, estilo gloss. "O formato do aplicador é incrível, encaixou perfeitamente nos lábios e tornou a aplicação muito fácil", diz Geovana Oliveira. Sílvia Haidar, que avaliou como boa a durabilidade, nota que vale o uso de demaquilante na hora de tirar.

Contém1g Batom Matte Velvet (R$ 59,90)

Um dos batons em bala do teste, foi bem avaliado pela versatilidade. Apesar se ter acabamento mate, a aplicação é fácil e ele desliza bem na boca. "A pigmentação não é muito forte", diz Vitória Macedo. Ele não é um dos de maior duração, mas as avaliadoras viram isso como positivo e ponto forte para um produto voltado ao uso cotidiano. "No dia a dia, prefiro reaplicar do que ficar com um batom borrado", afirma Oliveira.

Fenty Beauty Batom Líquido de Longa Duração Fenty Stunna Lip Paint (R$ 185)

O produto é um dos carros-chefe da linha de maquiagem da cantora Rihanna —ela inclusive usou o vermelho Uncensored na apresentação que fez no Super Bowl de 2023— e se vende como de longa duração. De modo geral, a avaliação é que ele fica bastante tempo na boca. Mas sua aplicação não é das mais simples, já que ele vem em formato líquido bem oleoso e de rápida secagem, o que pode causar manchas difíceis de controlar.

Batom da marca Fenty Beauty - Bruno Santos/Folhapress

"Dá a impressão que vai escorrer pelos lábios", diz Mena. Haidar reforça a recomendação por um demaquilante para dar conta das correções. "Por outro lado, essa textura mais oleosa respeita todos os detalhes dos lábios", afirma Oliveira, que sentiu a boca bonita e volumosa.

Kylie Cosmetics Kit Batom e Lápis (R$ 299)

Mais um batom líquido que se vende como de longa duração, a aposta da modelo e influenciadora Kylie Jenner —caçula do clã Kardashian— vem em um kit com lápis, mas peca por durar pouco. "O batom escorre para fora dos limites aplicados com facilidade. O lápis ajuda, mas não resolve", diz Mena. Oliveira nota que, além de a duração deixar a desejar, o efeito mate do produto ressecou demais sua boca e causou incômodo. Com pouco tempo de uso já é possível notar vincos nos lábios. Segundo Zaia, maquiadora da Sephora, o batom vermelho tem esse poder de realçar os defeitos da boca no geral e exige muita hidratação antes do uso.

MAC Batom Matte Confortável Locked Kiss (R$ 229)

No site da marca, o batom da MAC diz que mantém a cor por 24 horas. A textura sequinha é o que confere essa segurança e ajuda a não borrar nas bordas. Oliveira, em seu teste, reaplicou apenas uma vez, depois de comer. "Dos avaliados, é o produto que menos transferiu para copos e alimentos", diz. Mena, por outro lado, comenta que o batom durou pouco nela, menos de 2 horas.

NARS Powermatte Lipstick (R$ 209)

De embalagem delicada, o batom da NARS dá um pouco de insegurança na hora da aplicação, embora tenha um tamanho ideal para transporte em bolsas pequenas. A textura, mais puxada para o seco, garante durabilidade e pouca transferência. Para Macedo, ele é bom para a construção de camadas. "Não fica tão rígido nos lábios e desliza bem na hora da aplicação", diz.

Sephora Collection Matte (R$ 89)

Outra boa aposta para o dia a dia, o batom da Sephora ganhou pontos pelo conforto. "Fica com um efeito mate na boca, porém com a sensação de batom cremoso", diz Haidar. Ele não tem a durabilidade dos concorrentes, mas a sensação na boca ao longo do dia é confortável.

Vic Beauté Batom Sensa (R$ 115)

O mais cremoso e hidratante da avaliação, foi também o que teve pior duração. Nada que um retoque não resolve, segundo as avaliadoras, que valorizaram a sensação de maciez —sem grudar, nota Mena— proporcionada pela textura leve. O cheiro floral do produto também chama atenção positivamente, passando longe de odores enjoativos. O maquiador William Cruzes indica que, para batons mais cremosos, o uso do lápis de contorno pode ajudar a evitar que borre ao longo do dia.