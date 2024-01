Como fazer a maquiagem com glitter durar no calor (e na chuva) do carnaval

São Paulo

O carnaval já está aí e para quem gosta de maquiagem, começou a temporada de encontrar formas de fazer o glitter durar na pele. E pela época do ano, é de se esperar que os dias de folia sejam quentes, mas com aquela chuva de lavar a alma no fim da tarde. Dito isso, como fazer o brilho durar no rosto?

Os profissionais de beleza das famosas, Celso Kamura, maquiador e proprietário da marca C.Kamura, e Lavoisier, expert em maquiagem da Eudora, tiram aqui as principais dúvidas sobre o assunto. Uma boa cola para glitter, preparação de pele e bruma fixadora são essenciais para uma maquiagem duradoura.

Antes de começar, os maquiadores dizem que é preciso se ater aos produtos utilizados. "É importante escolher os que sejam próprios para usar na pele, que não sejam tóxicos e nem agridam a cútis", diz Lavoisier.

Kamura indica o uso de opções à prova d’água, de alta durabilidade e que não transferem, além de evitar produtos cremosos. Vale ainda "levar alguns na bolsa ou na pochete para que você possa retocar quando necessário", completa.

Invista também em glitters que sejam apropriados para usar na pele. "Os que encontramos em papelarias, e que são comumente usados no Carnaval, não são adequados para maquiagem e podem causar irritações e até lesões", diz Lavoisier.

Como ter uma maquiagem com glitter impecável

Para garantir a durabilidade do brilho e da maquiagem, é fundamental iniciar com uma pele limpa e hidratada. "Primeiramente, lavar bem o rosto, tonificar e hidratar. Depois passar protetor solar, uma base ou corretivo resistente ao suor e à água", produtos indispensáveis em climas quentes ou chuvosos, diz Kamura. Com a pele limpa, hidratada e protegida dos raios UV, Lavoisier indica o uso de primer com efeito glow "para que o brilho não fique apenas no glitter, mas que a pele também irradie essa luminosidade".

Uma pele mais leve pode ser feita apenas com protetor solar com cor e corretivo. Com a base da maquiagem pronta, aposte em uma cola específica para glitter para começar a aplicação das partículas de brilho. "O gel de sobrancelha ou gloss transparente, por exemplo, são boas pedidas para reforçar o 'grude'", indica Lavoisier. Esses itens você pode levar na pochete caso seja necessário um retoque.

Para aplicar o brilho de maneira uniforme, independentemente da região do rosto, e evitar falhas, use um pincel de cerdas densas ou chato (com formato quadrado). Kamura recomenda pressionar o glitter levemente na pele para depositar o produtor e não espalhar. Caso você não tenha muitos adereços, o truque de Lavoisier é umedecer um cotonete para facilitar a aplicação do glitter.

"Os brilhos vão grudar mais facilmente tanto na superfície de algodão quanto na sua pele", completa o maquiador.

Para deixar o olhar ainda mais poderoso quando for aplicar partículas de brilho, use uma sombra da mesma cor do glitter como base. "Se for cremosa, melhor ainda. É garantia de um resultado super vibrante e efeito glossy, que promete ser tendência nesse verão tanto no corpo quanto nos olhos e na boca", indica Lavoisier.

Se você usar glitter em gel, reforce com cola por baixo, pois esse tipo costuma se mover no rosto com suor e qualquer toque. Caso seja uma sombra com glitter, um primer para olhos é o produto mais indicado para garantir durabilidade e intensidade.

Outra dica é optar por aplicar o brilho nos olhos antes do corretivo. Dessa forma pode corrigir algum contratempo causado pelo glitter (caso ele se espalhe pelo rosto, por exemplo). Uma fita adesiva pode ser usada suavemente para corrigir pigmentos fora do lugar.

Com a maquiagem pronta, capriche no fixador. Os profissionais recomendam usar uma bruma fixadora, o que consideram essencial na hora de finalizar qualquer maquiagem. O produto vai garantir o acabamento e resistência, seja uma produção com ou sem glitter.

Todo retoque é válido!

Para garantir que tudo fique no lugar ao longo dos blocos de carnaval, tenha uma bruma para hidratar o rosto, e carregue um pó solto ou um protetor solar em pó para ajudar a reter a oleosidade e proteger do sol.

"Não se esqueça de reaplicar o protetor solar, além de usar um boné, chapéu ou viseira se você for ficar muito tempo exposta ao sol. Eu também não abro mão do leque", recomenda Kamura.

O cuidado com a pele após os blocos é essencial

Após o dia de folia, ao chegar em casa, é importante se hidratar e retirar toda a maquiagem. Sabonetes e removedores com óleo na composição ajudam a limpar o rosto sem muito esforço. O cleansing oil, por exemplo, é uma boa opção.

"Além disso, evite produtos que tenham álcool na composição, tanto antes quanto depois da make, já que eles podem ressecar a pele que já ficará, ou estará, sensibilizada por causa da maquiagem e exposição ao sol", completa Lavoisier.

Com a pele limpa, não se esqueça de caprichar na hidratação noturna do corpo todo.

