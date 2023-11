Empresas americanas começam a oferecer benefícios a mulheres em menopausa

Nova York | Bloomberg

A Microsoft., a Palantir Technologies e a Abercrombie estão entre um número pequeno, mas crescente, de empresas dos EUA que oferecem benefícios para a menopausa, com as mulheres mais propensas a serem afetadas agora representando 20% da força de trabalho feminina.

Cerca de 4% dos empregadores que oferecem licença médica estão fornecendo suporte adicional para a menopausa, como acesso a terapia hormonal e aconselhamento, de acordo com um relatório divulgado na terça-feira (31) pela consultoria de benefícios NFP.

A pesquisa, que entrevistou 522 funcionários de recursos humanos envolvidos na criação e atualização das políticas de licença de suas empresas, descobriu que cerca de um terço das empresas que atualmente não oferecem acomodações para a menopausa estão abertas a oferecê-las nos próximos cinco anos. Foi a primeira vez que a NFP fez a pergunta sobre benefícios para a menopausa.

Ondas de calor e suores noturnos são alguns dos sintomas da menopausa - Adobe Stock

Os empregadores estão intervindo, já que a perda de produtividade relacionada à menopausa e as despesas médicas estão custando à economia dos EUA US$ 26,6 bilhões por ano, de acordo com um relatório da Mayo Clinic. As mulheres com idades entre 45 e 54 anos são um segmento em crescimento no mercado de trabalho dos EUA, e sua capacidade de trabalhar pode ser afetada por sintomas como distúrbios do sono e ondas de calor durante esse período.

"Substituí-las vai custar muito mais para a empresa do que apoiá-las", disse Maria Trapenasso, que lidera a prática nacional de consultoria de recursos humanos da NFP, em uma entrevista. "Essas também são suas líderes mais experientes", acrescentou, dizendo que elas frequentemente orientam os funcionários mais novos e trazem estabilidade para um negócio.

A Microsoft percebeu o problema nos últimos anos e, em julho, começou a oferecer acesso a especialistas e recursos educacionais para funcionários em todo o mundo, de acordo com Sonja Kellen, diretora sênior de saúde e bem-estar global da empresa de software sediada em Redmond, Washington. A Maven Clinic, provedora de saúde virtual da empresa, registrou mais de 3.000 interações entre provedores e membros em 58 países nos primeiros dois meses.

"Tivemos uma resposta fenomenal a isso, o que claramente mostrava que as funcionárias tinham uma demanda reprimida pelos auxílios", disse Kellen em uma entrevista.

O banco britânico Standard Chartered Plc anunciou neste mês que cobriria o tratamento de sintomas relacionados à menopausa para todas as funcionárias e seus parceiros em todo o mundo. O banco observou que as idades em que as mulheres sofrem a menopausa também são "o momento em que elas poderiam alcançar cargos de liderança sênior".

A National Basketball Association, a varejista de roupas Abercrombie & Fitch e a empresa de análise de dados Palantir também começaram recentemente a oferecer benefícios para a menopausa por meio da Carrot Fertility, informou o provedor. A Blue Cross Blue Shield de Massachusetts, que recentemente realizou um webinar sobre a menopausa, no qual a CEO Sarah Iselin compartilhou sua própria experiência, oferece coaching de bem-estar e permite que os funcionários usem licença médica para gerenciar os sintomas. Na Maven, seu serviço de menopausa é a oferta de crescimento mais rápido da empresa, com 300 clientes aderindo desde o seu lançamento no final do ano passado, de acordo com a CEO Kate Ryder.

A demanda continuará a crescer, de acordo com Jill Angelo, co-fundadora e CEO da clínica virtual de menopausa Gennev. "Você está começando a ver essa geração de millennials mais velhos que cresceram com cuidados de fertilidade no local de trabalho agora envelhecendo na menopausa", disse Angelo, ex-executiva da Microsoft, em uma entrevista. "E eles terão essas expectativas desse nível de cuidado que têm recebido no espaço de fertilidade de seus empregadores."