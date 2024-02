Por que quartos não servem mais apenas para dormir

The New York Times

Aproveitar ao máximo o espaço que você tem é apenas bom senso —seja você alguém que recentemente comprou a casa dos sonhos ou, como muitas pessoas, está alugando.

O lugar óbvio para começar? Seu quarto.

Claro, é usado para dormir à noite, mas e o resto do tempo? Com um pouco de planejamento, ele poderia servir como um escritório em casa —ou talvez uma biblioteca ou uma sala de jogos. Poderia até ser um lugar para fazer cappuccino.

Com um pouco de planejamento, seu quarto pode ser mais do que apenas um lugar para dormir - Laura Hull/The New York Times

"É algo que nos pedem cada vez mais", diz Sean Anderson, designer de interiores em Memphis. "Muito disso tem surgido da mudança nos últimos anos para o trabalho remoto. O quarto precisa ser esse lugar de solidão, mas também precisa ser multifuncional. As pessoas querem um local para relaxar, trabalhar e, obviamente, dormir."

William Hefner, designer de interiores em Los Angeles, diz que recebe pedidos semelhantes de pais estressados que querem que seus quartos sirvam como um refúgio. "Eles podem fechar a porta para fazer algum trabalho ou algum exercício", afirma. "Fazer um café ou abrir uma garrafa de champanhe."

Então, qual é a melhor maneira de transformar seu quarto em um espaço multifuncional? Designers compartilharam seus segredos.

INSTALE UMA MESA

A adição mais óbvia a um quarto é um lugar para trabalhar.

Quando Nicole Hirsch, designer em Wellesley, Massachusetts, recebeu a tarefa de projetar uma nova suíte principal para um casal, uma mesa onde eles pudessem verificar emails e escrever cartas estava no topo da lista de desejos.

Hirsch atendeu ao pedido abrindo uma alcova no quarto com janelas com vista para o quintal e adicionando uma mesa feita sob medida com armários embutidos —"um espaço leve para trabalho".

Para manter uma sensação de calma no quarto, ela se certificou de que não havia arquivos, impressoras, quadros brancos ou monitores de computador expostos. "É mais um espaço de mesa casual", diz.

Anderson, o designer de Memphis, muitas vezes usa mesas de pequena escala nos quartos que ele projeta para criar espaços semelhantes para trabalhos ocasionais. "Tantas pessoas agora estão trabalhando com laptops, iPads e telefones que ter um espaço para todos esses dispositivos pousarem é algo que pedem", afirma.

Em quartos compactos, ele pode colocar uma pequena mesa ao lado da cama para que ela também sirva como mesa de cabeceira. "Quando não temos o espaço para uma área separada, ela se torna essa peça multifuncional", diz.

USE UMA CAMA RETRÁTIL

Se você precisa de mais espaço de trabalho —ou o quarto em questão é usado para hóspedes durante a noite— considere instalar uma cama retrátil, que possa ser guardada durante o dia.

Antes consideradas impraticáveis, as camas retráteis têm ganhado popularidade nos últimos anos, à medida que novos mecanismos as tornam mais fáceis de operar, diz Mike Cassidy, diretor da California Closets.

"A multifuncionalidade parece ser uma consideração maior do que antes do Covid", afirma Cassidy. "À medida que nos adaptamos ao que quer que seja essa nova normalidade, a necessidade de espaços multifuncionais não diminuiu."

A designer Annie Selke, por exemplo, instalou uma cama retrátil no escritório em sua casa de férias em Palm Springs, Califórnia, o que permitiu que o espaço também funcionasse como um quarto de hóspedes. Ariel Gordon, uma designer de joias, equipou um estúdio de trabalho no quintal de casa com uma cama retrátil pelo mesmo motivo.

Se você precisa de mais espaço de trabalho, ou o quarto em questão é usado para hóspedes durante a noite, considere instalar uma cama retrátil que possa ser guardada durante o dia - Laura Hull via The New York Times

CRIE UMA SALA DE ESTAR

Que tal se retirar para o seu quarto e se aconchegar perto de uma lareira?

Para um casal sortudo, Hirsch projetou um quarto principal com um par de cadeiras e pufes ao lado de uma lareira a lenha, além de uma área de estar com um sofá e uma mesa de café que fazem o quarto parecer um refúgio privado.

Em quartos menores, até mesmo uma poltrona generosa combinada com uma pequena mesa de apoio e um abajur pode oferecer um lugar reconfortante para ler.

Um quarto também pode facilmente funcionar como uma sala de televisão, mas a maioria dos designers gosta de esconder a TV quando ela não está sendo assistida. Hirsch uma vez a escondeu atrás de painéis de parede de madeira acima de uma lareira. Outros designers usaram soluções simples e elaboradas —colocando uma TV dentro de um armário, por exemplo, ou instalando um elevador retrátil sob a cama.

Um quarto principal com um par de cadeiras e pufes ao lado de uma lareira a lenha, além de uma área de estar com um sofá e uma mesa de café, parece um refúgio privado - Laura Hull via The New York Times

FAÇA UMA BIBLIOTECA

Se você está pensando em colocar uma poltrona de leitura em seu quarto, onde você vai guardar todos os livros?

Com a adição de algumas estantes, um quarto pode funcionar como uma biblioteca. Em seu próprio quarto, no bairro de Hancock Park, em Los Angeles, Hefner forrou um recanto ensolarado com prateleiras embutidas e armários para criar uma mini biblioteca.

Seus livros mais bonitos vão nas prateleiras, para contribuir com o ambiente do quarto. Os que não são tão bonitos de se ver, como os livros de bolso amassados, são guardados nos armários.

"É bom ter tudo ali", diz ele. "Você não precisa descer as escadas para pegar um livro."

Uma estante com uma tampa dobrável cria um pequeno espaço para fazer lição de casa no quarto das crianças - Laura Hull via The New York Times

OU UMA SALA DE JOGOS

Hefner frequentemente projeta quartos multifuncionais também para crianças.

Para seu filho, Koji, ele mobiliou um quarto com uma cama tipo sofá. O assento é um colchão de tamanho duplo, então oferece um lugar para dormir e relaxar. Do outro lado do quarto, ele instalou uma estante com uma tampa dobrável, criando um pequeno espaço para fazer lição de casa.

Na casa de um cliente, ele foi além, colocando a cama no centro do quarto. Em seguida, ele cobriu a parte de trás da cabeceira com placas de Lego, adicionando uma escrivaninha atrás dela para montar Lego. Em uma parede ao lado da cama, ele instalou pegadores de escalada e uma corda de escalada que leva a um pequeno sótão.

"Essa criança em particular adorava escalar", diz Hefner. "Então pensamos 'Ok, podemos ter esse equipamento de escalada bem no quarto, sem ocupar muito espaço no chão'".

Para uma criança que adora escalar, instalaram pegadores e uma corda de escalada em uma parede ao lado da cama, além de uma mesa para montar legos atrás dela - Trevor Tondro via The New York Times

NÃO SE ESQUEÇA DOS REFRESCOS

Uma tendência emergente no design de quartos é incluir uma estação de café embutida ou um minibar, semelhante ao que você pode ver em um quarto de hotel.

"Está se tornando muito comum", diz Katie Fugate, designer em Scottsdale, Arizona, observando que os detalhes desses cantos de refresco são frequentemente tão sofisticados quanto uma cozinha de alta qualidade.

Recentemente, quando sua empresa estava fazendo o interior de uma casa em Phoenix, os designers adicionaram uma estação de café ao quarto principal —completa com armários pintados de oliva, bancadas de mármore, uma cafeteira, uma geladeira embutida e uma pia de tamanho de bar. Agora, os proprietários podem desfrutar da primeira xícara de café sem se afastar muito da cama.

"A cozinha estava bem longe do quarto principal", afirma Fugate, "então queríamos garantir que nossos clientes tivessem fácil acesso a um bom cantinho de café".

Uma tendência emergente no design de quartos é incluir uma estação de café embutida ou um minibar, semelhante ao que você pode ver em um quarto de hotel - Laura Hull via The New York Times

INSTALE UMA BANHEIRA DE IMERSÃO

Outra ideia emprestada de hotéis: instalar uma banheira no quarto.

"É realmente algo legal ter uma banheira autônoma em um quarto bonito", diz Jason Halter, um dos principais sócios da empresa de design baseada em Toronto, Wonder Incorporated.

Desde que viu o conceito de banheira no quarto em um hotel em Veneza, Halter projetou alguns quartos assim, incluindo um com uma banheira diretamente abaixo de uma claraboia, a poucos passos da cama. O telhado plano acima é plantado com vegetação, então os banhistas veem vegetação ao redor das bordas da claraboia durante o dia.

Mas os banhos noturnos são ainda melhores, diz Halter: "Achamos que seria incrível poder tomar um banho olhando para as estrelas".