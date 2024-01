Brasília

Ter um quarto aconchegante faz toda a diferença para relaxar e recarregar as energias. A seguir, saiba como decorar o cômodo a partir das dicas das arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini, do escritório Paiva e Passarini.

Iluminação

Neste quarto, a parede atrás da cama foi revestida com tecido; o projeto é do escritório Paiva e Passarini Arquitetura - Xavier Neto/Divulgação

Dê preferência a uma luz amarela, entre 2.500 K e 3.000 K (você encontra essa informação na embalagem da lâmpada). Evite posicionar os pontos de luz bem em cima da cama, para que a visão de quem está deitado não seja ofuscada.

Abajures, pendentes e arandelas oferecem uma iluminação indireta, mais confortável e relaxante. Outra possibilidade é contar com um dimmer, dispositivo que permite controlar a intensidade da luz.

Em seus projetos, as arquitetas também gostam de embutir a iluminação no cortineiro de gesso. "Não serve para iluminar o ambiente, mas realça a cortina e deixa um clima mais gostoso", diz Vanessa Paiva.

Paredes

É possível pintá-las de tonalidades pastéis, sem tantos contrastes, ou revesti-las com papéis de parede, tecidos ou painéis. No quarto da foto acima, a parede da cama foi forrada com tecido, e as emendas das peças, arrematadas com ripas de madeira. No projeto da foto abaixo, as arquitetas optaram por um painel de madeira na parede atrás da cama.

Painel de madeira na parede da cama ajuda a deixar o quarto mais aconchegante - Xavier Neto/Divulgação

Cama

O mais importante, claro, é escolher colchão e travesseiros confortáveis. Mas investir em uma boa roupa de cama dá ainda mais vontade de se jogar ali. Em uma cama de casal, a arquiteta recomenda ter pelo menos quatro travesseiros, para preencher bem o espaço. Almofadas de diferentes tecidos e texturas também ajudam a dar aconchego, mas podem não ser muito práticas na hora de fazer e desfazer a cama todos os dias. Vale completar a composição com uma manta de tricô.

Cabeceira

Neste quarto, a cabeceira estofada ocupa toda a parede; o piso escolhido foi o vinílico - Xavier Neto/Divulgação

Ela ajuda a delimitar o espaço da cama e também serve como apoio. Por isso, o ideal é que ela seja feita de um material mais macio, como um estofado.

Em relação ao tamanho, a recomendação é que a cabeceira exceda ao menos 10 cm de cada lado da cama. Para dar maior sensação de amplitude ao ambiente, ela pode se estender de um lado ao outro da parede, como na foto acima. A altura deve ficar entre 70 cm e 80 cm acima do colchão. Assim, mesmo com os travesseiros encostados ali, ela vai aparecer, sem ficar alta demais.

Piso

A recomendação é que ele não seja feito de um material frio, como porcelanato, cerâmica ou pedra, para que a pessoa não tenha que encostar o pé no chão gelado ao se levantar.

A madeira é uma excelente opção, porque, além do conforto térmico, oferece uma sensação de aconchego ao ambiente. Uma alternativa com bom custo-benefício é um piso vinílico que imite a aparência da madeira. Trata-se de um material macio, fácil de limpar e que não escorrega nem faz barulho quando alguém anda sobre ele.

Tapete

Neste quarto, as arquitetas optaram por uma cortina que ocupa toda a parede e um tapete grande embaixo da cama - Xavier Neto/Divulgação

Mesmo se o piso oferecer bom conforto térmico, é interessante investir em tapetes para deixar o toque dos pés ainda mais agradável e ajudar a "vestir" o quarto. Escolha materiais mais macios, como chenille, algodão e náilon.

Em um cômodo amplo, uma possibilidade é usar um tapete grande embaixo da cama. A peça deve ocupar não só o espaço de circulação nas laterais, mas também na parte da frente da cama.

Em um quarto menor, é possível colocar passadeiras apenas nas laterais, opção mais barata e prática. O ideal é que as peças ocupem bem o espaço disponível e, assim, não tenham uma largura menor do que a mesa de cabeceira.

Um cuidado importante: antes de comprar o tapete, verifique se ele vai ficar perto da porta e pode atrapalhar a sua abertura.

Cortina

Há uma grande variedade de tecidos que podem ser usados em cortinas. Um material que se adapta bem tanto aos quartos mais clássicos quanto aos mais modernos é o linho. Ele pode estar misturado a outros tecidos, como o algodão ou o poliéster. A opção mista tem um custo mais baixo e também amassa menos.

Vale incluir um forro, para ajudar a proteger a cortina do sol e esconder a marcação da esquadria da janela. Para quem gosta de dormir com o cômodo bem escuro, é interessante instalar um blecaute.

O indicado é que a cortina se estenda sempre até o piso, para haja uma sensação de continuidade e um melhor caimento do tecido. Nas laterais, ela também deve exceder um pouco o tamanho da janela.

Para deixar o cômodo ainda mais aconchegante, uma dica é fazer a cortina bem maior que o tamanho janela, com a mesma extensão da parede, como no quarto da foto acima.