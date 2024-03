Como dar suporte a alguém que perdeu um animal de estimação

The New York Times

No programa norte-americano "The Daily Show", o apresentador Jon Stewart se emocionou ao anunciar a morte de seu amado pit bull malhado de três patas, Dipper —um relato emocionante que exemplificou a profunda tristeza que muitos tutores de animais de estimação sentem.

Quando um animal morre, os donos perdem companheirismo, afeto e "simplesmente amor incondicional —e não encontramos isso em muitos lugares em nossas vidas", diz Sherry Cormier, psicóloga e autora de "Sweet Sorrow: Finding Enduring Wholeness After Loss and Grief" [Doce tristeza: encontrando a integridade duradoura após a perda e o luto, em português].

Nossa sociedade tende a ser "fóbica em relação ao luto", diz Cormier, e há uma sensação de que os sentimentos provocados pela perda de um animal de estimação são relativamente baixos na hierarquia do sofrimento, ou que é algo com o qual as pessoas deveriam ser capazes de lidar e superar rapidamente. Cormier e outros especialistas em perda disseram que nem sempre é verdade; e compartilharam maneiras de ajudar um ente querido a passar pela perda de um animal de estimação.

A morte de um bicho de estimação pode ser tão devastadora quanto outros tipos de perda - Sophie Park/The New York Times

Valide a perda

A perda de um animal de estimação pode levar ao luto desautorizado, ou seja, não é validado ou reconhecido pelo mundo em geral, afirma Michelle Crossley, professora associada no Rhode Island College e vice-presidente da Associação de Perda e Luto de Animais de Estimação. Portanto, "muitas pessoas acabam sofrendo em isolamento por medo de rejeição de outras pessoas", diz ela, acrescentando: "Elas se preocupam que não vão entender ou vão minimizar a perda."

Seja simples ao expressar suas condolências, diz Cormier. Ela sugeriu algo como: "Eu sei que seu animal era uma parte tão importante da sua vida e família. Posso ver o quanto ele significava para você e o quanto você já sente falta dele".

O luto pelo animal muitas vezes é complicado por sentimentos de culpa se seu amigo ou ente querido optou por sacrificar um animal para minimizar o sofrimento, diz Cormier. Ela fez isso com dois golden retrievers, mas observou que as circunstâncias eram bastante diferentes. Um viveu uma vida longa e feliz; o outro teve que ser sacrificado inesperadamente por causa de um tumor cerebral agressivo.

Resista à vontade de dizer "Eu sei como você se sente", ela alerta, mesmo que sua intenção seja simplesmente expressar empatia. "O luto de cada pessoa é único", acrescentou.

Pergunte como você pode ajudar

Rituais são uma parte importante do processo de luto, afirma Crossley, mas às vezes são negligenciados quando um animal morre. Talvez seu amigo gostaria de ter um serviço memorial, ela sugere, ou gostaria de fazer uma caixa de lembranças com fotos e alguns dos brinquedos favoritos de seu animal de estimação.

Se seu amigo ou ente querido estiver passando por um luto antecipatório —ou seja, ela sabe que um animal está envelhecendo ou provavelmente morrerá em breve— você pode perguntar se pode ajudar a planejar atividades de uma "lista de desejos" que ela gostaria de fazer com seu animal de estimação. Você poderia considerar dar a seu amigo um presente significativo. Por exemplo, Crossley viu pessoas transformarem a tigela de água do animal em um vaso. (Ela tem uma prateleira onde guarda as cinzas dos cinco cães que perdeu, juntamente com suas fotos e pegadas, observou.)

Lembre-se do componente físico da perda de seu amigo. "As pessoas relatam um desejo físico realmente intenso, muitas vezes comparando-o ao que imaginam que a perda de um membro deve sentir", disse Judith Harbour, assistente social veterinária no Schwarzman Animal Medical Center em Nova York, que ajuda a conduzir grupos de apoio à perda de animais de estimação (que são outra opção para pessoas que estão passando por um luto agudo após a morte de um animal de estimação). Não há uma solução fácil para esse desejo, diz ela, mas às vezes um objeto para segurar ou abraçar, como um cobertor que pertencia ao animal, pode ajudar.

Relembre com seus entes queridos

O fato de as pessoas às vezes se sentirem envergonhadas de se abrir sobre o quanto estão sentindo falta de seu animal de estimação pode contribuir para sentimentos de solidão e isolamento, diz Cormier. Simplesmente encorajá-los a compartilhar histórias, fotos ou vídeos de seu animal de estimação, se estiverem dispostos, pode ajudá-los a se sentir menos sozinhos em seu sofrimento, disse ela. E, se possível, ouça mais do que fale.

Esteja lá a longo prazo

Todos os especialistas observaram o equívoco comum de que o luto relacionado a animais de estimação não dura tanto quanto outros tipos de luto. Mas é cíclico, afirma Cormier, e ela instou as pessoas a verificar com amigos e entes queridos não apenas dias ou semanas após uma perda, mas por meses ou até anos após o fato.

Não pergunte se seu amigo ou ente querido pretende ter outro animal de estimação, diz Harbour. Ela lamentou que quase todos que ela aconselhou após a perda de um animal de estimação tenham sido feitos essa pergunta. O luto leva tempo.

"Não se esqueça deles", diz Harbour sobre os amantes de animais de estimação em luto. "Verifique e dê a eles tempo para conversar sobre seu animal de estimação com você. Isso é realmente significativo, porque as pessoas frequentemente sentem que o mundo está girando e o tempo está passando e ninguém se lembra de seu animal."