Passo a passo de como encontrar maneiras simples de apreciar o dia a dia

Apreciar é o processo de trazer atenção plena e consciência para as coisas positivas da vida e criar esse hábito em pequenos momentos e grandes eventos da vida pode trazer benefícios para a saúde mental, incluindo aumento da resiliência e redução do estresse, segundo Patrick R. Harrison, professor de psicologia e neurociência na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill (EUA).

Pare para notar detalhes e sensações. Tente ter um momento em sua mente para isso, diz Fred Bryant, professor de psicologia social na Universidade Loyola, em Chicago. Os psicólogos chamam isso de "codificação". Sintonize seus sentidos e pergunte a si mesmo: Quais sensações positivas estou sentindo? Por que este momento é importante? O que vejo ou ouço?

"Você não pode congelar um momento", explica Bryant. "Mas você pode fazer a próxima melhor coisa, que é construir uma memória poderosa dele."

Harrison fez um esforço para rotular sua experiência quando recentemente se tornou pai. Enquanto sua esposa estava em trabalho de parto, uma enfermeira se ofereceu para pendurar uma corda de luzes cintilantes no quarto do hospital. "Era de madrugada, e eu notei o quão tranquilo estava, e absorvi o brilho suave das luzes, o calor da mão da minha esposa enquanto eu a segurava, o quanto eu estava grato por estar com ela na sala", lembra.

Veja o passo a passo de como apreciar o dia de forma simples:

DÊ UMA PAUSA POR UM MINUTO Quando Bryant percebe que está imerso em algo que deveria apreciar, como uma celebração de aniversário, ele se levanta e sai, tira um momento para ver de longe seus entes queridos e depois volta. Se afastar, mesmo que brevemente, lhe dá uma perspectiva instantânea e aprofunda sua apreciação; COMPARTILHE BOAS NOTÍCIAS Se você receber uma boa notícia, diz Harrison, entre em contato com um amigo ou familiar para apreciarem juntos. Essa forma de observação é conhecida como capitalização e pode ajudar a prolongar os sentimentos positivos; PRATIQUE A 'VIAGEM NO TEMPO MENTAL' Apreciar não se limita a experiências que estão acontecendo agora. Você também pode tentar algo chamado "viagem no tempo mental", informa Bryant, focando no futuro ou no passado.

O docente em psicologia aumenta sua contemplação pelo presente ao se imaginar no futuro, desejando por sua vida atual. Ele tem uma neta de sete anos e, às vezes, finge que ela já cresceu, se mudou, "e que eu daria qualquer coisa, apenas por mais um dia com ela", disse. Então ele abre os olhos e sente como se o seu desejo estivesse concedido.

"Vou vê-la mais tarde hoje", disse ele.