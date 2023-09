Acne corporal é mais comum nas costas, no peito e nos ombros; saiba como tratar

The New York Times

Espinhas e cravos surgindo nas costas, no peito e nas nádegas podem trazer de volta memórias da adolescência. A acne corporal, porém, também é uma condição comum em adultos, disse a Dra. Caroline Opene, dermatologista da UCLA Health.

A acne, seja no rosto ou em outras partes do corpo, ocorre quando os poros ficam obstruídos por óleo, sujeira e células mortas da pele. Isso pode estimular o crescimento bacteriano, a produção de óleo e a inflamação, que causam a acne, disse a dra. Elika Hoss, dermatologista da Mayo Clinic.

A genética também pode desempenhar um papel, assim como o estresse, as mudanças hormonais, medicamentos como corticoides e testosterona, não tomar banho imediatamente após o exercício e o uso de produtos para cuidados com a pele que contenham certos tipos de óleos, disse Opene.

A acne pode aparecer em qualquer lugar do corpo, mas é mais comum nas costas, no peito e nos ombros, onde há mais glândulas produtoras de óleo, disse Hoss.

Embora possa ser constrangedor, desconfortável e às vezes doloroso, os dermatologistas afirmam que existem muitas maneiras de tratá-la.

Gerenciando a acne corporal em casa

Vários produtos de venda livre podem tratar efetivamente a acne corporal, dizem os especialistas.

Lavagem com peróxido de benzoíla

Uma recomendação dos principais dermatologistas é uma lavagem com peróxido de benzoíla, um componente você pode encontrar em produtos de muitas marcas, como PanOxyl ou CeraVe, disse a dra. Jacqueline Watchmaker, dermatologista em Scottsdale, Arizona, e membro da Academia Americana de Dermatologia.

O peróxido de benzoíla é antimicrobiano, anti-inflamatório e um agente queratolítico, o que significa que pode desobstruir os poros, disse ela.

É melhor usar um produto com uma concentração de 4% a 10%, disse Watchmaker. Aplique-o na pele úmida durante o banho, deixe-o agir por alguns minutos para que tenha "tempo suficiente de contato com a pele", disse ela, e enxágue.

Adapaleno

Este medicamento semelhante a um retinoide costumava estar disponível apenas com receita médica. Mas agora você pode encontrá-lo sem receita em géis, cremes e loções de muitas marcas, incluindo Differin.

O adapaleno funciona melhorando a renovação da pele e evitando o acúmulo de células mortas, disse Hoss. Aplique uma pequena quantidade sobre a pele propensa a acne à noite.

Ácido salicílico

Produtos tópicos com 2% de ácido salicílico também podem ajudar a tratar a acne corporal, disse Opene. Eles vêm em sprays, tratamentos pontuais e limpadores, e podem diminuir o inchaço, a vermelhidão e ajudar a desobstruir os poros.

"Normalmente, eu recomendo o peróxido de benzoíla para o tratamento das espinhas mais inflamadas e o ácido salicílico para cravos pretos e brancos", disse ela.

Sabonete de enxofre

Opene disse que é seguro usar sabonete de enxofre, que tem sido elogiado por usuários do TikTok como um tratamento para acne corporal. Ele pode ajudar a remover as células mortas da pele e desobstruir os poros. No entanto, geralmente não é tão eficaz quanto outros tratamentos caseiros e às vezes tem cheiro de ovos podres, disse Watchmaker.

Tratar a acne corporal em casa leva tempo, "potencialmente até 12 semanas", disse Hoss. "Portanto, ter paciência e ser consistente" com sua rotina de cuidados com a pele é importante.

Outras considerações

Pode parecer contraditório, mas a secura pode irritar sua pele e piorar a acne. Portanto, é importante hidratar regularmente, incluindo áreas propensas a acne, disse Hoss.

Procure por loções corporais rotuladas como "livres de óleo" ou "não comedogênicas", que não obstruem os poros. Produtos sem fragrância também podem ser mais suaves para a sua pele.

Ao fazer exercícios, use roupas limpas que absorvam o suor e tome banho assim que puder depois, disse Watchmaker.

E evite gatilhos que gerem acne corporal, como produtos para cuidados com a pele oleosa. Se você estiver tomando certos medicamentos que causam surtos de acne, pergunte ao seu médico se há um substituto potencial ou uma estratégia para lidar com sua acne. Embora o estresse em si não cause acne, tomar medidas para reduzi-lo o máximo possível ajudará.

Quando procurar um dermatologista

A acne corporal geralmente melhora com remédios de venda livre. Mas, se você não notar muita diferença após cerca de três meses, ou se a acne estiver deixando cicatrizes, consulte um dermatologista, disse Opene.

As cicatrizes de acne podem aparecer como descoloração —rosada ou manchas escuras, dependendo do tom da sua pele, de acordo com Watchmaker. Textura irregular, depressões na pele ou protuberâncias elevadas persistentes são outros sinais de cicatrizes.

Se a acne for "grave e causar dor, nódulos sensíveis, secreção, coisas assim, você deve procurar um dermatologista o mais rápido possível", disse Hoss.

Dependendo do seu histórico médico, sintomas e do que está causando o surto, os dermatologistas podem prescrever medicamentos orais, como Accutane ou antibióticos, ou um medicamento tópico como clindamicina, disse ela.

Eles também podem recomendar peelings químicos ou tratamentos que usem lasers ou luz, disse Hoss.

No entanto, os tratamentos caseiros geralmente são eficazes, disse Watchmaker.

"As pessoas podem ter pequenos surtos de acne aqui e ali, mas geralmente apenas com produtos tópicos, elas podem mantê-lo sob bom controle", disse ela. "Então, se continuar sendo um problema, elas podem procurar um dermatologista."