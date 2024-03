Por que envelhecemos? Pesquisadores investigam se há maneiras de interromper o processo

The New York Times

De acordo com algumas estimativas, os consumidores gastam US$ 62 bilhões por ano em tratamentos anti-envelhecimento. Mas enquanto cremes, tinturas de cabelo e botox podem dar a impressão de juventude, nenhum deles pode fazer o tempo voltar.

Os cientistas estão trabalhando para entender as causas biológicas do envelhecimento na esperança de um dia poder oferecer ferramentas para retardar ou interromper seus sinais visíveis e, mais importante, as doenças relacionadas à idade. Esses mecanismos subjacentes são frequentemente chamados de "as marcas do envelhecimento". Muitos se enquadram em duas categorias amplas: desgaste geral em nível celular e a diminuição da capacidade do corpo de remover células e proteínas antigas ou disfuncionais.

"O crucial sobre as marcas do envelhecimento é que são coisas que dão errado durante o envelhecimento, e se você as reverter," você pode viver mais tempo ou ser mais saudável enquanto envelhece, disse Dame Linda Partridge, pesquisadora professora na divisão de ciências biológicas do University College London que ajudou a desenvolver o framework das marcas do envelhecimento.

Cientistas estão trabalhando para entender as causas biológicas do envelhecimento - Catarina Pignato

Até agora, a pesquisa tem sido realizada principalmente em animais, mas os especialistas estão gradualmente expandindo para os humanos. Enquanto isso, entender como o envelhecimento funciona pode nos ajudar a colocar em contexto conselhos e informações sobre as últimas "descobertas", disse Venki Ramakrishnan, bioquímico e laureado com o Nobel que escreveu sobre muitas das marcas do envelhecimento em seu novo livro, "Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality" [Por Que Morremos: A Nova Ciência do Envelhecimento e a Busca pela Imortalidade, em português].

Perguntamos aos especialistas sobre as marcas do envelhecimento, como elas podem levar a doenças e como os cientistas estão tentando modificá-las. Nem todas as marcas do envelhecimento estão listadas aqui, mas dois dos principais temas são destacados abaixo.

DESGASTE

Muitas mudanças relacionadas à idade começam com nossas células e até nossos genes adquirindo danos e se comportando mal à medida que envelhecemos.

PROBLEMAS COM O DNA

Embora pensemos em nossos genes como sendo definidos desde o nascimento, o DNA acumula mudanças ao longo dos anos. Às vezes, erros são introduzidos quando uma célula se divide, um erro espontâneo surgindo quando o DNA é copiado e colado de uma célula para outra. Mutações também podem ocorrer como resultado de exposições ambientais, como radiação ultravioleta do sol.

Nossas células têm maneiras de reparar essas mutações genéticas, mas elas se tornam menos eficientes com a idade, o que significa que os erros podem se acumular. Os cientistas não têm certeza exata do porquê de nossos mecanismos de reparo de DNA declinarem. "Essa é uma questão de US$ 1 bilhão," disse Andrew Dillin, um professor de biologia molecular e celular na Universidade da Califórnia, Berkeley. "Tudo o que sabemos é que a eficiência diminui com a idade."

A principal consequência disso é que as células param de funcionar corretamente e são marcadas como lixo (mais sobre isso depois). Nos cenários mais graves, mutações podem ocorrer em genes que suprimem tumores, levando ao início do câncer.

PROBLEMAS COM OS CROMOSSOMOS

Cada vez que uma célula se replica e seu DNA é copiado, as extremidades de seus cromossomos ficam um pouco mais curtas. Essas partes especiais do genoma são chamadas telômeros e muitas vezes são comparadas às tampas de plástico nas extremidades dos cadarços que evitam que se desfiem.

Quando os telômeros de uma célula ficam muito curtos, ela para de se dividir. Esse processo é saudável quando somos jovens, porque ajuda a evitar que as células se repliquem para sempre e se tornem cancerosas. Mas à medida que envelhecemos, o encurtamento dos telômeros se torna um problema, especialmente em células-tronco, que o corpo usa para repor a pele, o sangue e outros tecidos.

As células-tronco têm uma ferramenta especial para combater isso, mas eventualmente até elas perdem seus telômeros. Quando isso acontece, "elas não podem mais se dividir, e assim você perde suas populações de células-tronco," diz Dillin.

A depleção de células-tronco é um grande contribuinte para alguns dos sinais físicos do envelhecimento, incluindo cabelos grisalhos e pele mais fina e menos elástica. Alguns produtos para cuidados com a pele afirmam substituir suas células-tronco, mas há poucas evidências de que funcionem.

PROBLEMAS COM O EPIGENOMA

Outras mudanças ocorrem por meio do que é conhecido como epigenética —modificações químicas no genoma que influenciam quais genes são ativados ou desativados em uma célula. Algumas mudanças epigenéticas ocorrem naturalmente à medida que nos desenvolvemos, enquanto outras são causadas pelo nosso ambiente.

Alguns especialistas dizem que as mudanças epigenéticas podem ser usadas para determinar a "idade biológica" de uma pessoa. Os cientistas descobriram que muitos dos mecanismos epigenéticos que ajudam a controlar a atividade e até a identidade de nossas células começam a se degradar com a idade. Se isso acontecer em muitas células, pode afetar a saúde e a função dos órgãos. Por exemplo, mudanças epigenéticas em células cardíacas podem contribuir para artérias espessas ou para uma capacidade reduzida do coração de responder positivamente ao exercício.

Atualmente, há uma onda de pesquisas sobre o envelhecimento que analisam mudanças epigenéticas porque são mais facilmente reversíveis do que algo como mutações de DNA, diz Eric Verdin, presidente do Buck Institute on Aging.

PROBLEMAS COM AS MITOCÔNDRIAS

Um componente crítico da saúde celular é a produção de energia, que vem das mitocôndrias —a usina de energia da célula. À medida que envelhecemos, as mitocôndrias também param de funcionar tão bem quanto antes, tornando-se menos eficientes e criando menos energia.

"Se você não está gerando energia suficiente, de repente todos os outros processos celulares não vão funcionar tão eficientemente", diz Verdin, que está envolvido com duas empresas que buscam medicamentos antienvelhecimento. Mudanças na energia celular podem afetar outros aspectos da saúde de uma célula, incluindo a epigenética, diz Dillin. Mitocôndrias danificadas também podem vazar da célula, causando inflamação— outro aspecto do envelhecimento que está associado a muitas condições crônicas de saúde.

O exercício regular —a principal recomendação dos especialistas sobre como envelhecer bem— é uma das melhores maneiras de melhorar a saúde mitocondrial.

PROBLEMAS COM O DESCARTE DE LIXO

Não apenas as células com defeito se acumulam com a idade devido aos problemas mencionados acima, mas a forma como o corpo se livra delas também sai dos trilhos.

PROBLEMAS NO DESCARTE DE CÉLULAS RUINS

Uma das maneiras mais importantes de lidar com células com mau funcionamento é relegando-as a um estado conhecido como senescência. Essas células param de se dividir e começam a secretar substâncias químicas inflamatórias que sinalizam ao sistema imunológico para se livrar delas.

Normalmente, isso não é um problema —na verdade, é uma parte necessária da renovação celular normal— mas à medida que envelhecemos, duas coisas acontecem. Primeiro, há mais células que precisam ser descartadas. Segundo, o sistema de descarte começa a falhar. Como resultado, as células senescentes se acumulam, causando cada vez mais inflamação.

"Quando somos jovens, normalmente nosso sistema imunológico é capaz de lidar com as células senescentes", diz Matthew Kaeberlein, diretor executivo da empresa de longevidade Optispan e ex-diretor do Instituto de Pesquisa em Envelhecimento Saudável e Longevidade da Universidade de Washington. "Mas à medida que envelhecemos, em parte devido à inflamação crônica, nosso sistema imunológico não é mais capaz de fazer isso. Então você tem essa acumulação de células senescentes, que então causam mais danos, mais inflamação, menos função imunológica."

Os cientistas estão explorando maneiras de melhorar o descarte de células senescentes com uma classe de medicamentos conhecidos como senolíticos, embora a pesquisa ainda esteja em estágios preliminares.

PROBLEMAS NO DESCARTE DE PROTEÍNAS RUINS

A maioria das células realiza suas funções por meio das proteínas que criam. Se o DNA é o projeto de uma casa e as células são os trabalhadores da construção, então as proteínas são a madeira, os pregos e a parede seca.

É normal que as proteínas sejam danificadas —muitas vezes chamadas de proteínas mal dobradas— e há muitas maneiras de corrigi-las. Mas, novamente, esses processos começam a declinar à medida que envelhecemos, e as proteínas mal dobradas se acumulam e causam problemas. Uma doença notável associada a proteínas ruins é o Alzheimer, onde amiloide e tau formam placas e emaranhados no cérebro.

Uma maneira pela qual o corpo se livra de proteínas mal dobradas, bem como de outras partes com mau funcionamento das células, é por meio de um processo conhecido como autofagia, que significa "autoconsumo" em grego. "A autofagia é o processo pelo qual todas essas coisas defeituosas na célula são destruídas", diz Ramakrishnan. "E se você interferir nesse mecanismo, você tem essa acumulação de, essencialmente, lixo na célula, o que por si só causa estresse e envelhecimento."

A autofagia diminui com a idade. Alguns medicamentos que estão sendo estudados por seu efeito sobre o envelhecimento, principalmente o rapamicina, aumentam o processo. No entanto, em doses altas, a rapamicina suprime a resposta imunológica (é usada principalmente para prevenir a rejeição de transplantes de órgãos), então alguns pesquisadores estão preocupados com pessoas saudáveis tomando o medicamento.

Os especialistas concordaram que as terapias antienvelhecimento experimentais ainda não estão prontas para uso generalizado, embora estejam otimistas sobre o futuro do campo. "Até agora, eu diria que os ventos não têm sido particularmente rápidos, mas haverá avanços", diz Partridge. Por enquanto, ela acrescentou, a melhor coisa que as pessoas podem fazer para envelhecer bem é adotar hábitos saudáveis de vida, como exercício e boa nutrição.