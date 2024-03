Mais de 60 anos, solteiros e felizes como nunca

The New York Times

Joy Lorton, 80, já foi casada e se divorciou quatro vezes. "Cresci nos anos 1950 e 1960, quando todo mundo deveria se casar e ter filhos, então fiz isso", diz Lorton, que mora em Olympia, Washington, e tem três filhas, sete netos e um bando de bisnetos.

Mas cada um de seus casamentos foi marcado por um tipo diferente de disfunção, e desde seu último divórcio, em 2001, ela tem sido devotada e alegremente solteira. "Tudo se resume à mesma palavra: liberdade", afirma Lorton.

Agora, ela escolhe com quem quer passar tempo. E isso pode significar ninguém: "Eu realmente gosto da minha própria companhia".

Joy Lorton, 80, diz que seu último marido era um 'cara legal', mas que agora prefere ficar sozinha - Jovelle Tamayo/The New York Times

Aproximadamente 30% dos adultos nos Estados Unidos com mais de 50 anos são solteiros, de acordo com uma pesquisa do Pew de 2022, e apesar do estigma que tende a cercar tanto a solteirice quanto a idade avançada, muitos apreciam estar sozinhos. Solteiros mais velhos eram menos propensos do que seus colegas mais jovens a dizer que queriam namorar ou encontrar um relacionamento romântico, e a pesquisa sugere que a satisfação das pessoas em estar solteiras tende a aumentar na meia-idade.

"Pessoas em seus 60 anos e além que são solteiras e estão florescendo é uma história não contada", diz Bella DePaulo, uma cientista social que estuda a vida solteira (e é uma solteira de 70 anos). "E é uma história que nos faz sentir bem e que quebra todos os nossos estereótipos."

Conhecendo você

DePaulo disse que uma grande diferença entre ser solteiro aos 60 anos ou mais e ser solteiro quando mais jovem é a autoconsciência e autoconfiança que vêm com a idade. Há pesquisas que sugerem que a autoconfiança atinge o pico entre os 60 e 70 anos.

"Quando você é mais velho, há um verdadeiro senso de: eu preciso viver minha melhor vida agora", diz Jenny Taitz, uma psicóloga clínica e autora de "Como Ser Solteiro e Feliz". Pessoas que foram solteiras por algum tempo têm o benefício da experiência e da reflexão para mostrar que é tão possível experimentar alegria e paz mesmo sem um parceiro, acrescentou.

A experiência certamente foi uma professora para Kamran Afary, 66, que cresceu no Irã e se mudou para os Estados Unidos aos 16 anos. Ele passou grande parte de sua vida inicial resistindo ao que via como rigidez ao seu redor —primeiro, a sociedade patriarcal em que foi criado, e depois as expectativas de relacionamento "opressivas". Ele se incomodava com a ideia de que se você e seu parceiro não pudessem atender a 100% das necessidades um do outro, "vocês eram um fracasso".

O último relacionamento longo de Kamran Afary terminou há quase uma década e ele diz que não sente mais pressão para se casar - Kayla James/The New York Times

Ainda assim, Afary experimentou relacionamentos monogâmicos por anos. Mas à medida que se conhecia melhor, seu senso do que queria mudou. Em seus 50 anos, ele se assumiu como queer. Afary, que é professor de estudos de comunicação e mora em Los Angeles, também começou a ler mais críticas culturais e pesquisas sobre a solteirice, como as de DePaulo.



"Eu acho que me identificar como queer meio que abriu a porta para eu ser mais aberto, para explorar mais", diz Afary. Em retrospecto, ele acredita que foi atraído pela vida solteira "por muitas décadas, mas eu simplesmente não tinha a linguagem, e ainda estava pressionado por todas essas expectativas sociais de que talvez eu devesse estar aberto ao casal. Mas eu não me sinto mais assim."

DePaulo disse que este é um tema que surge frequentemente em seu trabalho: As pessoas se sentem muito mais livres para abraçar a vida solteira quando há menos pressão externa para se estabelecer — especialmente uma vez que a parentalidade está fora de questão.

"Todas aquelas pessoas que podem ter te incomodado por não estar casado ou que agem como se houvesse algo de errado com você por estar solteiro, na maioria das vezes se calaram quando você chega aos seus últimos anos", diz ela.

Encontrando outras formas de conexão

Embora tenha abraçado sua solteirice de todo coração, Afary não é ingênuo sobre os desafios práticos que pode enfrentar no futuro sem um parceiro. Ele é o principal cuidador de sua mãe, que tem mais de 90 anos, e sabe que pode não haver ninguém para cuidar dele à medida que envelhece. (Ele observou o quão sortudo se sente por ter uma pensão que torna um lar de cuidados para idosos financeiramente viável.)

Mas ele não teme a solidão ou o isolamento que afeta tantos americanos mais velhos, pois aprendeu a desenvolver relacionamentos platônicos "muito amorosos e íntimos" com vários amigos e colegas.

Esses relacionamentos, DePaulo acredita, são outra história não contada da solteirice mais tarde na vida: "Eles investem mais em suas amizades, e obtêm mais de suas amizades", disse ela.

Embora a solteirice em geral tenda a ser pouco estudada, há algumas pesquisas que apoiam a ideia. Um pequeno estudo de 2021 que se concentrou em estudantes universitários descobriu que aqueles que eram solteiros tendiam a investir mais em suas amizades.

Jettie McCollough, 68, foi casada por 28 anos, mas agora vive "uma vida de solteira incrivelmente alegre". Ela experimentou encontros online, mas recentemente excluiu suas contas nos palicativos eHarmony e Green Singles depois de se perguntar: "Por que estou neste site de encontros estúpido?" (Sua experiência não é única. Mulheres com mais de 50 anos são o grupo demográfico mais propenso a descrever suas experiências de encontros online como um pouco ou muito negativas, descobriu uma pesquisa do Pew.)

Em vez de se sentir solitária, ela percebeu que "há tanta conexão disponível no mundo maior", diz McCollough, que mora em Ludlow, Mass. Quando tempestades de inverno chegam, seus vizinhos mandam mensagens para ver se ela precisa de algo. Ela é voluntária em uma escola local. Ela faz parte de um clube de corrida e tem um vídeo no canal do YouTube dela pulando corda ao som de músicas de Taylor Swift.

Mas ela também aprecia os momentos de tranquilidade quando surgem. E depois de décadas casada e criando quatro filhos, "eu amo meu tempo sozinha", disse. "Eu o valorizo."

Assim como Lorton, que se matriculou na faculdade e obteve seu diploma de bacharel aos 51 anos. Ela se aposentou em 2010 após três décadas trabalhando como assistente jurídica e agora passa a maior parte do tempo levando netos para a escola e diversas atividades extracurriculares.

Às vezes, ela sente uma pontada de solidão ao voltar para sua casa silenciosa após uma reunião familiar. Mas Lorton "absoluta e positivamente não tem interesse" em procurar amor novamente.

"Não apenas ser solteira me dá a liberdade de fazer minhas próprias escolhas de vida", diz, "mas também me dá a paz que acredito que sempre desejei".